Новый ЗРК STASH на Украине: эксперт назвал серьезные недостатки

Военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал новый украинский зенитный ракетный комплекс STASH, выявив его уязвимости и экономическую нецелесообразность использования против дронов-камикадзе.

Москва, 3 мая – АиФ-Москва. На территории Украины впервые зафиксировано появление ранее неизвестного зенитного ракетного комплекса, получившего обозначение STASH. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью для aif.ru предоставил детальный анализ этого оружия, выявив ряд существенных недостатков, которые могут существенно ограничить его эффективность на поле боя.

По словам эксперта, STASH представляет собой нечто вроде гибридной конструкции, объединяющей в себе израильскую радиолокационную станцию и противотанковую ракету Hellfire, изначально предназначенную для установки на вертолеты и поражения бронетехники и защищенных командных пунктов. Принцип действия комплекса заключается в использовании ракеты класса 'воздух-земля' в сочетании с передовой радиолокационной системой. Взяв за основу ракету, способную поражать наземные цели, разработчики интегрировали ее с израильской РЛС, что позволило создать систему, способную вести огонь по беспилотным летательным аппаратам, таким как 'Герань'.

Ключевым элементом системы является активная фазированная антенная решетка (АФАР), которая обеспечивает высокую точность наведения. Сначала ракета запускается с предварительной корректировкой в заданный квадрат, а затем АФАР активируется, самостоятельно обнаруживая и захватывая цель. Это позволяет комплексу эффективно поражать относительно небольшие и маневренные цели, такие как дроны. Однако, несмотря на наличие современной головки самонаведения, Кнутов выражает серьезные сомнения относительно способности STASH эффективно противостоять высокоскоростным целям, таким как крылатые ракеты.

Он подчеркивает, что для успешного перехвата таких целей требуется значительно более совершенная система наведения и управления. Более того, эксперт обращает внимание на экономическую нецелесообразность использования STASH для уничтожения дронов-камикадзе. Стоимость одной ракеты Hellfire последней модификации, по его оценкам, достигает 200 тысяч долларов. Использование столь дорогостоящего оружия для уничтожения относительно дешевых беспилотников является крайне расточительным и может привести к быстрому истощению финансовых ресурсов Киева.

Применение STASH против 'Гераней', особенно последних модификаций, представляется особенно невыгодным с экономической точки зрения. В стремлении снизить стоимость пусковой установки, разработчики приняли решение сделать ее буксируемой. Это позволило избежать необходимости установки комплекса на транспортное средство, что снизило затраты на транспорт. Однако, это решение негативно сказалось на маневренности системы.

Буксируемая установка лишена возможности быстрого перемещения и передислокации, что делает ее уязвимой для ответных ударов. Кнутов также отмечает, что 'Герань' эффективно поражает системы противовоздушной обороны, что делает STASH особенно уязвимым. В заключение эксперт подчеркивает, что недостаточная маневренность и высокая стоимость боеприпасов являются серьезными недостатками STASH, которые могут существенно ограничить его эффективность на поле боя. Он считает, что использование этого комплекса не является оптимальным решением для защиты от современных воздушных угроз.

В целом, STASH представляет собой интересную, но неоднозначную разработку, которая требует дальнейшего совершенствования и оптимизации для достижения максимальной эффективности. Необходимо учитывать как технические характеристики комплекса, так и экономические факторы, чтобы оценить его реальную ценность на поле боя. Вопрос о целесообразности использования STASH в условиях современной войны остается открытым и требует дальнейшего анализа. Разработчикам необходимо сосредоточиться на повышении маневренности системы, снижении стоимости боеприпасов и улучшении ее способности противостоять высокоскоростным целям.

Только в этом случае STASH сможет стать эффективным инструментом защиты от воздушных угроз. В противном случае, его использование будет не только неэффективным, но и экономически невыгодным. Ситуация на Украине требует разработки и внедрения инновационных решений в области противовоздушной обороны, которые будут способны эффективно противостоять современным воздушным угрозам. STASH может стать одним из таких решений, но только при условии устранения его существенных недостатков. В настоящее время, его эффективность вызывает серьезные сомнения





