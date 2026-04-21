Новые правила регистрации в России с 1 мая 2026 года: развеиваем мифы

Разбор нововведений в системе регистрационного учета граждан с 1 мая 2026 года. Эксперт объясняет, кого касаются поправки и почему опасения о массовой выписке граждан беспочвенны.

С 1 мая 2026 года в российское законодательство, регулирующее правила регистрационного учёта, вносятся важные изменения, которые вызвали волну обсуждений в обществе. Однако, вопреки опасениям многих граждан, нововведения не предполагают массовой выписки населения или принудительного лишения прав на жилье.

Как разъяснила эксперт в области государственного управления Софья Свечникова, суть поправок носит узкоспециализированный характер и затрагивает лишь отдельные категории населения, а также уточняет процессуальные вопросы для правоохранительных органов. Первая категория граждан, которых напрямую касаются данные изменения, — это представители коренных малочисленных народов России, чей образ жизни является кочевым или полукочевым. Для таких граждан предусмотрен упрощенный порядок постановки на учёт: они могут зарегистрироваться по адресу местной администрации одного из муниципалитетов, находящегося на пути следования их традиционных маршрутов. Механизм снятия с учёта в этом случае также вполне логичен и прозрачен: это происходит только тогда, когда маршруты кочевания выходят за пределы указанного муниципального образования или если сам гражданин окончательно переходит к оседлому образу жизни. Данная мера призвана обеспечить полноценную социальную поддержку этих групп населения, предоставляя им законный доступ к государственным услугам. Вторая, более обсуждаемая группа поправок, касается ужесточения мер по борьбе с фиктивной регистрацией. Эксперт подчеркнула, что здесь крайне важно различать действующие правовые акты и проект приказа МВД, который в марте 2026 года был вынесен на общественное обсуждение. Основная цель предлагаемых процедур заключается в создании четкого механизма для снятия граждан с учёта в случаях, когда правоохранительные органы уже доказали факт фиктивности прописки с помощью судебного решения или других официальных документов. В проекте предлагается, чтобы решение о снятии с регистрационного учета принималось руководителями территориальных органов МВД в течение пяти рабочих дней после подтверждения незаконности регистрации. Важно понимать, что на данный момент это лишь проект приказа, который еще не прошел стадию окончательного принятия и опубликования. Для подавляющего большинства собственников жилой недвижимости, имеющих обычную регистрацию, вступление в силу новых правил с 1 мая 2026 года не несет никаких радикальных перемен. Процедура снятия с учета остается прежней и опирается на устоявшуюся юридическую практику: это либо добровольное заявление гражданина, либо вступившее в силу решение суда в случае выселения или прекращения права пользования помещением. Мнение о том, что собственники жилья смогут автоматически выписывать бывших супругов или совершеннолетних детей исключительно по факту их временного отсутствия в квартире, является глубоким заблуждением. Юридическая система продолжает защищать права граждан, требуя соблюдения строгого регламента и наличия неоспоримых доказательств для изменения данных в системе регистрационного учёта





