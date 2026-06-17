Новый этап дела Лерчек: назначена повторная судебно-медицинская экспертиза

В рамках уголовного дела блогера Валерии Чекалиной назначена повторная судебно-медицинская экспертиза для оценки реального состояния её здоровья. Юридический эксперт Людмила Айвар пояснила, что даже подтверждение серьёзного заболевания не освобождает автоматически от ответственности, а ключевым будет вывод о возможности участия в процессе и отбывания наказания. В случае выявления несоответствий в документах может начаться проверка по факту предоставления ложных сведений. Также计划 проверки затрагивают отца ребёнка блогера.

Вокруг уголовного дела блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек , разгорелся новый спор, связанный с её состоянием здоровья. Суд назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, действительно ли она страдает заболеванием, которое препятствует участию в следственных действиях и возможному отбыванию наказания.

По的信息, доктор юридических наук Людмила Айвар в интервью Life.ru объяснила юридические последствия возможного установления "липового" диагноза. Она отметила, что даже подтверждение серьёзного заболевания не гарантирует автоматического прекращения уголовного дела, так как по российскому законодательству болезнь сама по себе не освобождает от ответственности. Ключевым вопросом остаётся, позволяет ли состояние здоровья обвиняемой участвовать в процессе и, в случае обвинительного приговора, исполнять наказание.

Экспертиза должна дать комплексные ответы: подтвердить наличие недуга, оценить его тяжесть, влияние на процессуальную дееспособность и относится ли заболевание к перечню болезней, препятствующих содержанию в местах лишения свободы. Если экспертиза покажет, что болезнь несерьёзна или наступила ремиссия, разбирательство продолжится в обычном режиме. Если же заболевание признают серьёзным и попадающим под утверждённый государством перечень, это может стать основанием для избежания imprisonment.

Однако в случае выявления несоответствий между реальным состоянием здоровья и представленными документами правоохранительные органы могут начать проверку уже по факту возможного представления ложных сведений. Возможны проверки и в отношении Луиса Сквирччиариани, отца младшего ребёнка Чекалиной, на основании его публикаций в социальных сетях. Таким образом, вердикт врачей станет ключевым доказательством, определяющим дальнейшую судьбу блогера: либо она получит необходимую медицинскую помощь, либо понесёт полноценную уголовную ответственность.

Сейчас преждевременно делать какие-либо выводы, а окончательное решение будет зависеть от объективных заключений специалистов, несущих ответственность за свою позицию





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