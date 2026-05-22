Новый международный скандал в Израиле

В Израиле произошёл очередной скандал после публикации видео с задержанными на флотилии "Сумуд" пропалистинскими активистами. Министр национальной безопасности Израиля Израильский Бен-Гвир опубликовал кадры, на которых десятки мужчин и женщин стоят на коленях со связанными за спиной руками, один из них схватил активиста за голову и бросил на пол. Задержанных назвали "сторонниками террора".

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. В Израиле разгорелся новый скандал после публикации кадров с жестоким обращением с пропалистинскими активистами, задержанными на флотилии "Сумуд". Шквал критики со стороны США и стран ЕС вызвало и то, что видео опубликовал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, что грозит Израилю. Напомним, МИД Израиля 19 мая сообщил о перехвате всех судов очередной флотилии "Сумуд". Всего были задержаны 430 пропалестинских активистов. Их доставили на территорию Израиля для встречи с представителями консульств





