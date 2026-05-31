Новые находки в Гераклеополе

В Египте археологи нашли голову мраморной статуи Афродиты и руины древнего храма. Находки сделали в районе Ихнасия-эль-Мадина провинции Бени-Суэйф, где в древности находился город Гераклеополь.

Помимо древнегреческой богини любви и красоты, раскопали фрагменты римской базилики и остатки храма дорического ордера. Глава сектора древнеегипетских древностей Мохамед Абдель Бади сообщил, что найденная статуя Афродиты относится к редким произведениям искусства. Размер сохранившегося фрагмента составляет около 24 на 25 сантиметров. Кроме того, исследователи обнаружили каменный блок с именем фараона Сенусерта III, который правил в XIX веке до нашей эры.

Также археологи нашли картуш с именем Осириса-Нарефа. Жители Гераклеополя почитали это божество во времена Древнего Египта и в период правления династии Птолемеев. В министерстве отметили, что новые находки помогают лучше понять религиозное и культурное значение Гераклеополя в разные исторические периоды, включая древнеегипетскую, греческую и римскую эпохи. Гераклеополь входит в число важнейших археологических памятников Египта.

Во времена IX и X династий город служил столицей страны. Позже он сохранял большое значение в эпоху Среднего и Нового царств, в Третий переходный период, а наибольшего расцвета достиг в греко-римское время.

Находки в Гераклеополе позволили ученым получить новые сведения о религиозном и культурном значении города в разные исторические периоды. Кроме того, раскопки в этом районе позволили обнаружить новые артефакты, которые помогут лучше понять жизнь и культуру древнего Египта.

