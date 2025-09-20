Новое гастрономическое путешествие по России: от Эльтона до тайги

Федерико, итальянский ведущий, отправляется в увлекательное путешествие по России и за ее пределы, чтобы исследовать культуру, гастрономию и достопримечательности различных регионов. В программе: Волгоград, Новороссийск, Абхазия, Магнитогорск, Кабардино-Балкария, Кавминводы, Кунашир, Екатеринбург, Азербайджан, Красноярск, Карелия, Гродно, БАМ, Северная Осетия и, конечно же, знакомство с русской горчицей!

Волгоград: соленый Эльтон и секрет вечной молодости, Мамаев курган и волжские просторы, стейк из арбуза и подземный трамвай. Новому выпуску популярной программы вновь предстоит отправиться в увлекательное путешествие по просторам России и даже за ее пределы, предлагая зрителям захватывающие истории, знакомство с уникальными культурами и, конечно же, гастрономические открытия.

В этот раз ведущий Федерико, итальянский гурман, начнет свое путешествие с Волгограда, где его ждет знакомство с соленым озером Эльтон, известным своими целебными грязями. Федерико не только опробует на себе их воздействие, но и постарается разгадать секрет вечной молодости, который, возможно, кроется в этих удивительных местах. Кроме того, он посетит Мамаев курган, легендарное место, хранящее память о героических событиях Великой Отечественной войны, и насладится красотой волжских просторов. Кулинарная составляющая эпизода будет представлена стейком из арбуза, необычным блюдом, которое Федерико приготовит сам, а также поездкой на знаменитом подземном трамвае, уникальном транспорте Волгограда. Далее путь Федерико лежит в Новороссийск, где его ждут новые приключения. Там он погрузится в атмосферу морского порта, посетит гигантский крейсер, свидетеля многих исторических событий, и узнает о жизни в шоколаде, попробовав различные виды этого лакомства. Федерико также не упустит возможность попробовать улиточное мороженое, необычное сочетание вкусов, и отведает рапстроганов, классическое блюдо русской кухни. Не обойдется и без пасхальных мотивов. Ведущий отправится в путешествие по самым главным святыням России, чтобы познакомиться с традициями празднования Пасхи и окунуться в атмосферу духовности. В следующем пункте назначения Федерико окажется в Абхазии, где его ждет погружение в колорит кавказской свадьбы, знакомство с городом-призраком, хранящим в себе тайны прошлого, и, конечно же, дегустация традиционного пирога с инжиром. Магнитогорск, следующий пункт маршрута, откроет перед Федерико мир трудовых будней на металлургическом заводе, а также предложит окунуться в атмосферу зимних забав, сыграв в хоккей в валенках. Кулинарные эксперименты продолжатся с кыстыбыем, традиционным блюдом татарской кухни. Кабардино-Балкария порадует ведущего красотой голубых озер, возможностью купания в термальных источниках и дегустацией жалбаура из бараньей печени. Кавказские Минеральные Воды (Кавминводы) откроют Федерико мир джигитовки, предложат пройти курс грязелечения, попробовать овощные пирожные и оценить разнообразие хачапури. Кунашир, один из островов Курильской гряды, ждет Федерико с кипящими озерами, джип-сафари по берегу Тихого океана, морскими деликатесами и симой с виноградом. Екатеринбург удивит ведущего Уральским Марсом, предложит посоревноваться в поедании чебуреков на скорость и устроит пикник на тракторе. Азербайджан предоставит возможность отдохнуть на курортах, принять участие в гонках, попробовать буглума из баранины, познакомиться с шекинским ремеслом и продегустировать чудо-халву. Красноярск поразит спуском на родельбане, уроками игры на варгане, знакомством с сусликами, гастрономическими изысками и диким ужином в тайге. Карелия покорит фантастическим горным парком Рускеала, поездкой на ретропоезде в императорском купе и гастрономическими открытиями. Гродно, белорусский город, подарит сплав по каналу, знакомство с городом-музеем под открытым небом, дегустацию фирменного каравая и драников. Путешествие по БАМу (Байкало-Амурской магистрали) приурочено к его 50-летию, предлагая посетить легендарные места и познакомиться со строителями, побывать в гостях у эвенков на Новый год, попробовать простой сугудай и вкус рога оленя. Северная Осетия угостит асадо по-осетински, откроет волшебные горы и древние башни, предложит поучаствовать в знаменитом застолье и попробовать говядину с фасолью. Федерико не только путешествовал, но и посвятил время знакомству с русской горчицей. Он продегустировал горчицу, хлеб с горчицей и даже горчичный пряник, ощутив на себе всю гамму вкусов родины русской горчицы. Именно это путешествие позволит Федерико раскрыть для себя всю многогранность русской культуры и кулинарии, найти новые впечатления и открыть для себя неизведанные уголки России





