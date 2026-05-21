Новости футбола: Эмери выиграл Лигу Европы, Кокорин ушел из «Ариса», Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР

В этом материале освещаются новости футбольной лиги, включая победу Эмери с «Астон Виллой» в Лиге Европы, уход Кокорина из «Ариса», Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР и другие новости. Также в тексте обсуждаются изменения в отборе на Евро и Лигу наций, а также мнение экспертов о клубах и игроках.

Анонсировал изменения в отборе на Евро и Лигу наций: с 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками. У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно.

Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет. Унаи Эмери: «Астон Вилла» будет играть в Лиге чемпионов – это вызов. АПЛ – самая сложная лига в мире.

Мы не претендуем на место в топ-7, но пытаемся туда попасть. Луис де ла Фуэнте: «Карвахаль вряд ли готов играть на ЧМ-2026. Надеюсь, он снова получит удовольствие от футбола. Дани – пример для нас, у него трудный период.

Юрий Семин: «Зениту» и «Краснодар» по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми. Против «ПСЖ» и «Арсенала» будет сложно, с остальным по силам справиться. Точилин о Шварце в «Динамо»: «Обидно, что русским тренерам не дают работать. Финал Кубка и 3-е место – наверное, это тот тренер, который нужен.

«Сосьедад» готов рассмотреть продажу Захаряна летом, но не дешевле 14 млн евро. Если таких предложений не будет, хавбек останется в клубе.

«Ньюкасл» планирует сохранить Вольтемаде и считает, что он будет более эффективен в следующем сезоне. Форварда купили за 85+5 млн евро. Онугха о чемпионатах России и Турции: «Уровень исполнителей несопоставим: Осимхен, Икарди, Сане, Асенсио, Эдерсон, Канте, Гендузи. Темп выше, футбол жестче.

Ерохин о новом контракте с «Зенитом»: «Были предварительные разговоры. Буду раз закончить карьеру в клубе – это самый важный этап в моей футбольной жизни. Сычев о «Спартаке»: «Работа Карседо оставляет приятное впечатление, команда смотрится ярче, чем при Станковиче. Но сколько раз такое проходили, когда сначала хорошо, а потом идет спад?

». Ерохин про 7 чемпионств «Зенита» за 8 сезонов: «Дело в спортивном характере ребят – не хотят проигрывать ни в матчах, ни на тренировках. Все амбициозные, нет потери мотивации. Дембеле о «Золотом мяче»: «Когда выигрываешь его, хочется сделать это еще много раз.

Но на первом месте команда, самое главное – выиграть ЛЧ. Парфенов о 0:2 с «Акроном» в стыках: «Пока есть шанс, «Ротор» будет сражаться по-любому. Счет уже есть, его надо принять, сделать выводы и исправлять ситуацию»





