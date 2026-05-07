Новая схема мошенничества с фальшивыми судебными приставами и коллекторами

Предупреждение о новой волне обмана, при которой преступники используют старые данные о долгах и давление на родственников для хищения средств с банковских карт.

В современной цифровой среде методы социального инжиниринга становятся всё более изощренными, и российские граждане в очередной раз столкнулись с новой опасной схемой обмана. Злоумышленники начали активно использовать легенды о задолженностях, представляясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов или профессиональными коллекторами.

Особенность данной стратегии заключается в том, что объектом воздействия становятся не только предполагаемые должники, но и их ближайшее окружение, включая супругов, родителей и детей. Преступники обосновывают такие звонки необходимостью розыска главного лица, которое якобы скрывается от исполнения судебного решения. Это создает мощный психологический прессинг, так как вовлечение родственников вызывает у жертвы чувство вины и тревоги, что значительно снижает критическое мышление и заставляет человека быстрее принимать необдуманные решения.

Согласно данным экспертов рынка TechNet НТИ, в частности Тимофея Воронина, мошенники часто оперируют устаревшей информацией. Они могут называть данные о кредитах или обязательствах, которые были актуальны десять или даже пятнадцать лет назад. Для многих людей такие старые записи стерлись из памяти, и когда звонящий называет конкретные суммы или даты из далекого прошлого, это создает иллюзию правдивости и законности требований.

Основная цель таких манипуляций состоит в том, чтобы заставить жертву перевести денежные средства на поддельные реквизиты, которые выдаются за счета ФССП, налоговой службы или определенного банка. Кроме того, преступники активно используют фишинговые ресурсы, заманивая людей на сайты, имитирующие государственные порталы, где от пользователя требуют ввести полные данные банковской карты, включая секретный трехзначный код с обратной стороны. Дополнительным инструментом запугивания становятся текстовые сообщения, которые приходят на мобильные телефоны жертв.

В таких СМС содержится предупреждение о том, что сотрудники службы приставов в ближайшее время явятся по адресу прописки для проведения описи имущества с целью его последующей конфискации за невыплату долгов. Подобные сообщения рассчитаны на то, чтобы вызвать панику и заставить человека срочно связаться с мошенниками для урегулирования вопроса в досудебном порядке. Важно понимать, что государственные органы редко используют подобные методы оперативного уведомления через простые сообщения без официальных бумажных извещений или уведомлений через подтвержденные государственные сервисы.

Для защиты от подобных атак специалистам рекомендуется придерживаться строгих правил цифровой гигиены. Если гражданин подозревает, что у него действительно могли остаться старые задолженности или проходили судебные разбирательства по вопросам банкротства, самым надежным способом проверки будет использование портала Госуслуги или официального сайта ФССП. Там в личном кабинете или через поиск по ФИО можно найти актуальную информацию о наличии исполнительных производств.

Также рекомендуется самостоятельно найти официальные контактные номера ФССП и ФНС в открытых справочниках и позвонить туда для уточнения информации, вместо того чтобы продолжать разговор с подозрительным собеседником. Категорически запрещается переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, скачивать сторонние приложения по просьбе звонящих или передавать какие-либо персональные данные третьим лицам по телефону. Помните, что настоящие сотрудники государственных органов никогда не запрашивают пароли от банковских приложений или коды из СМС.

Осведомленность и спокойствие являются главной защитой от современных киберпреступников, которые рассчитывают именно на эмоциональную нестабильность и страх своих жертв перед законом и финансовыми потерями





Мошенничество ФССП Финансовая Безопасность Социальная Инженерия Защита Данных

