Новая схема мошенничества: как уберечься от фальшивых долгов

Эксперты рассказывают о новой схеме мошенничества, когда жертвы получают фальшивые судебные постановления о долгах на сотни тысяч рублей. Как защитить себя от злоумышленников и что делать, если вы уже стали жертвой?

Новости о новых схемах мошенничества появляются почти еженедельно. Недавно стали известны детали очередной аферы, способной превратить жизнь жертв в сущий ад. Как защититься от преступников, которые пытаются повесить на вас чужие долги? Самый обычный принтер может за несколько минут превратить жизнь в ад. Ведь на нем можно легко напечатать бумагу, похожую на судебное постановление о взыскании долга.

Далее эта бумага отправляется по почте судебным приставам, а должником может быть указан кто угодно. И если на этом постановлении будет сумма долга в 203 500 рублей, у «должника» возникнут серьезные проблемы. Сотни бумаг с такой суммой сейчас распространяются по всей стране. Более того, география — так специально делают мошенники — всегда против вас. Например, против Натальи из Краснодара производство по поддельным документам возбуждают приставы из маленького городка в Ростовской области, где она никогда не была, а истцом указан гражданин Казахстана, который тоже не в курсе происходящего. Представьте себе, что в вашем почтовом ящике вы находите документ: приставы уведомляют вас о том, что вы должны незнакомому человеку сотни тысяч рублей. Вы пугаетесь или думаете: «Ну, это мошенники». Открываете «Госуслуги», и там видите такой же огромный долг. Затем начинаются проблемы с деньгами, ведь все банки замораживают ваши счета. Вскоре выясняется, что ваша машина не совсем ваша: из-за неуплаты по этим липовым долгам на нее накладывается арест. И, конечно, о выезде за границу можно забыть. Уже возбуждено более 30 производств в отношении людей, получивших те самые бумаги с суммой 203 500 рублей. Юрист Анна Аликова, проработавшая 13 лет в службе судебных приставов, рассказывает о том, как реальные дела возбуждаются по поддельным документам. Юрист отмечает: «Пристав обязан возбудить исполнительное производство, у него нет права сомневаться. Есть печать суда — значит, дело открывается. Когда я работала приставом, у меня одновременно было до 5 тысяч исполнительных производств. Подумайте сами, как проверить каждую бумагу на подлинность». Получается, что пока вы сами не докажете свою невиновность, вас будут считать должником со всеми вытекающими последствиями. Елена Иванова еще недавно должна была 22 миллиона рублей, но теперь должна. Жертва мошенничества говорит: «Это могут быть штрафы ГИБДД, коммунальные услуги, электроэнергия, отопление и прочее, это кредиты, ипотека, алименты». Кажется, чтобы накопить столько задолженностей, Елена должна была ежедневно нарушать ПДД, брать кредиты, скрываться от алиментов, но нет — все это чужие долги. Чтобы убедить в этом приставов, Елена тратит сотни листов бумаги, строча заявления и обивая пороги различных учреждений. Елена отмечает: «Юристы говорят: нам не на кого писать заявление, нужно сначала выявить ошибку. А выяснить должна я. Писать сотни и сотни запросов. Почему это должен делать человек, на котором нет никакой задолженности?» Следить за долгами в онлайн-режиме и иметь прямой доступ к почтовому ящику, на который приходят письма на ваше имя — совет, которым нельзя пренебрегать, рассказывает экономист Екатерина Мирошкина. Чтобы хотя бы не упустить момент, когда нужно начать действовать. Экономист поясняет: «Проходит срок, в течение которого можно представить возражение на судебный приказ. Судебный приказ вступает в силу, и с этого момента он имеет силу исполнительного документа. Этот документ с гербовой печатью на специальном бланке, абсолютно законный и неподдельный, попадает в распоряжение мошенников. Далее они могут отнести его в банк, где у якобы должника открыт расчетный счет и есть деньги». Не так давно в стране уже была похожая волна мошенничеств: людям в почтовые ящики подкладывали фальшивые квитанции об оплате ЖКХ. Не заметил подлога — заплатил. Но долги по ЖКХ можно проверить на тех же «Госуслугах», и этих выдуманных цифр с липовых квитанций там не будет, в отличие от 203 500 рублей, которые отобразятся в личном кабинете, если вы вовремя не примете меры, рассказывает Екатерина Мирошкина. Время играет против вас. Екатерина Мирошкина рекомендует: «На «Госуслугах» необходимо настроить госпочту. Именно через такой канал доставляются письма органов власти, в том числе судебные извещения, и таким образом можно отслеживать что происходит. Таким образом можно буквально с телефона узнать о том, что на ваше имя пришла квитанция с выдуманным долгом, на «Госуслугах» можно узнать номер судебного пристава, который занимается вашим делом. Ну и, конечно, под рукой самые современные технологии: сейчас любой, чтобы получить свежие и эффективные советы по защите от мошенников, может воспользоваться виртуальным помощником. Достаточно просто открыть строку запроса в GigaChat и написать: «Как защитить свои финансы от телефонных мошенников». А затем внимательно прочитать и постараться запомнить все советы





/ 🏆 33. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Мошенничество Фальшивые Долги Судебные Приставы Госуслуги Защита От Мошенников

Россия Последние новости, Россия Последние новости