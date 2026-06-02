Новая версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае: криминальный сценарий

Исследователь Валентин Дегтерёв выдвигает версию об убийстве семьи Усольцевых по заказу мошенников. Ключевые аргументы: крупная сумма наличных, покупка ножа и ложный сигнал с телефона. Официальная версия - несчастный случай.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Спустя месяцы бесплодных поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края на поверхность всплывают новые тревожные детали, которые радикально меняют картину произошедшего.

Исследователь Валентин Дегтерёв в эксклюзивном интервью aif.ru выдвинул версию о хладнокровном преступлении, спланированном мошенниками. Официальное следствие пока придерживается трагической случайности, но Дегтерёв убеждён: исчезновение 64-летнего бизнесмена Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины носит явные криминальные черты. Главная загадка - крупная сумма наличных, которую Сергей взял с собой. Следователи обнаружили в их автомобиле 300 тысяч рублей, что для обычного отдыха на бюджетной турбазе выглядит крайне странно.

Исследователь предполагает, что Усольцев отправился на встречу с вымогателями - чтобы вернуть долг или попытаться откупиться от шантажистов, которые давно преследовали его. Фатальной ошибкой, по мнению Дегтерёва, стало принятие близких в качестве живого щита: бизнесмен мог полагать, что на его семью никто не посмеет напасть, что и привело к трагедии. Подтверждает версию и покупка ножа перед поездкой - для самозащиты, которой, видимо, не хватило.

Еще один загадочный эпизод - телефонный звонок пасынку Даниле перед отъездом, где Сергей тревожно спросил о наличии денег. Также важным считается ложный сигнал с телефона Усольцева, зафиксированный в 7 км от маршрута у горы Алат. Дегтерёв считает это уловкой преступников, чтобы направить поиски в неверное русло, что объясняет безуспешность многомесячных розысков. Семья пропала 28 сентября 2025 года, оставив автомобиль на окраине поселка Кутурчин.

За время расследования звучали самые разные гипотезы: от нападения диких животных до побега за границу. Однако версия о несчастном случае остается официальной. Масштабные поисковые работы планируется возобновить уже в июне. Материал оцените





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Исчезновение Семьи Усольцевых Красноярский Край Тайга Преступление Вымогательство Поиски

United States Latest News, United States Headlines