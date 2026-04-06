Новая линейка сублимированных йогуртов для космонавтов отправлена на МКС

Российские ученые разработали и отправили на Международную космическую станцию новую линейку сублимированных йогуртов для питания космонавтов. Это значительное улучшение рациона экипажа.

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания и биотехнологии) представили и впервые доставили на борт Международной космической станции ( МКС ) новую серию сублимированных йогурт ов, разработанных специально для питания космонавтов. Об этом стало известно из эксклюзивного интервью, которое создатели этих продуктов для космос а дали изданию «Известия».

Это значительное достижение в области космического питания, расширяющее и улучшающее рацион экипажа МКС. Ранее на станции уже присутствовали молочные продукты, но именно кисломолочные продукты, такие как йогурты, ранее не были представлены в сублимированном виде. Появление этих йогуртов – важный шаг в создании сбалансированного и полноценного рациона для космонавтов, учитывая длительность космических миссий и необходимость обеспечения максимального комфорта и здоровья экипажа. Директор Бирюлевского экспериментального завода — филиала ФИЦ питания и биотехнологии Михаил Иринев сообщил, что завод разработал технические условия и выпустил первую партию сублимированных йогуртов. Эти продукты уже доставлены на станцию, и космонавты в ближайшее время начнут их дегустировать в рамках дополнительного набора питания. Иринев подчеркнул, что новая линейка йогуртов изготовлена по усовершенствованной технологии, и процесс сублимации впервые полностью выполнен на производственной площадке предприятия. Это говорит о стремлении к оптимизации технологических процессов и контролю качества на всех этапах производства. Разработка новых видов продуктов для космических путешествий – сложная и трудоемкая задача. Каждый продукт подвергается длительным испытаниям, чтобы гарантировать его безопасность, сохранность вкусовых качеств и питательную ценность в течение всего срока годности, который составляет 30 месяцев и более. Это подчеркивает важность тщательного планирования, научных исследований и постоянного совершенствования технологий в области космического питания. Создание новых продуктов для космоса требует комплексного подхода, включающего в себя изучение потребностей космонавтов, подбор оптимальных ингредиентов, разработку технологий обработки и упаковки, а также проведение многочисленных испытаний в условиях, максимально приближенных к условиям космического полета. Эта работа направлена на обеспечение экипажей всем необходимым для поддержания здоровья и хорошего самочувствия во время длительных миссий. В перспективе это может включать в себя разработку не только новых продуктов питания, но и технологий для производства пищи непосредственно на борту космических кораблей или станций. Продукты, разработанные для космоса, отличаются повышенными требованиями к безопасности, стабильности и сроку хранения. Все ингредиенты тщательно отбираются, а процесс производства контролируется на каждом этапе, чтобы исключить риск попадания вредных веществ или микроорганизмов. Кроме того, учитывается легкость упаковки и удобство потребления в условиях невесомости. Инженеры и технологи постоянно работают над улучшением вкусовых качеств, сохранением питательных веществ и расширением ассортимента космического рациона, чтобы сделать пребывание космонавтов на орбите максимально комфортным и разнообразным. Эксклюзивный материал «Известий» раскрывает подробности о разработке новых продуктов для космоса, а также о том, как йогурты и яйца помогут экипажу МКС адаптироваться на станции. Это подчеркивает важность исследований в области космического питания для обеспечения успешных и продолжительных космических миссий. Развитие технологий космического питания является ключевым фактором для расширения возможностей освоения космоса и обеспечения безопасности и комфорта экипажей во время длительных полетов





