Россия и КНДР завершили стыковку пролетного строения первого автомобильного моста через реку Туманную, что знаменует собой важный шаг в укреплении двустороннего сотрудничества и транспортной инфраструктуры.

Завершение строительства мостового перехода через реку Туманную, соединяющего российские территории с Корейской Народно-Демократической Республикой, стало знаковым событием в современной геополитической повестке. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что успешная стыковка пролетного строения является прямым свидетельством укрепления стратегического партнерства и добрососедских связей между двумя государствами.

Этот объект инфраструктуры рассматривается не просто как инженерное сооружение, а как мощный символ долгосрочного сотрудничества, направленного на сближение народов и создание прочного фундамента для интеграционных процессов в регионе. По словам представителя внешнеполитического ведомства, реализация данного проекта находится под пристальным вниманием Москвы. Важность моста трудно переоценить, так как он открывает новые горизонты для развития межрегиональных контактов, стимулирует торгово-экономический оборот и создает благоприятные условия для гуманитарного обмена. Создание такого транспортного коридора обеспечит необходимую логистическую базу для интенсификации поездок и деловых встреч, что позволит значительно расширить горизонты взаимодействия российского Дальнего Востока с северокорейскими провинциями. Ожидается, что данная инициатива станет мощным драйвером для роста предпринимательской активности и культурного диалога, который будет способствовать более глубокому взаимопониманию между гражданами обеих стран. Технические параметры проекта отражают серьезность намерений сторон. Начав строительные работы в апреле 2025 года, профильные ведомства смогли в сжатые сроки выйти на финишную прямую. Общая длина инфраструктурного объекта составит пять километров, при этом сам мост протянется на один километр над водной преградой. Пропускная способность перехода, рассчитанная на две полосы движения, позволит оптимизировать грузопотоки и пассажирские перевозки. Запуск полноценного автомобильного сообщения, запланированный на лето 2026 года, станет логическим завершением масштабной стройки. Стоит отметить, что параллельно с этим развиваются и другие направления двустороннего сотрудничества, включая совместные аграрные проекты, что подчеркивает комплексный характер российско-корейских отношений в текущих реалиях мировой экономики





