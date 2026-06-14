Российские военнослужащие используют новую тактику для захвата населенных пунктов, проникая в зоны вокруг позиций украинских сил небольшими группами и создавая 'беспилотные коридоры' для контроля воздушного пространства. Эта тактика уже используется в нескольких операциях ВС РФ за последние месяцы.

Москва, 14 июня. Российские военнослужащие применяют новую тактику захвата населенных пунктов, сообщает Forbes. Солдаты ВС РФ проникают в зоны вокруг позиций украинских сил небольшими группами по два-три человека, оставаясь незамеченными.

Используя городской ландшафт или лесистую местность для маскировки, они быстро продвигаются к позициям и устанавливают передовой пост, обеспечивая защиту от беспилотников. Отсюда они запускают собственные дроны, создавая так называемый 'беспилотный коридор', где российские дроны фактически контролируют воздушное пространство. Эта тактика позволяет ВС России захватывать необходимые населенные пункты для достижения более крупных оперативных целей. За последние несколько месяцев РФ провела множество подобных операций.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали эвакуацию предприятий и сотрудников из Краматорска и Дружковки на запад Украины из-за успешного продвижения подразделений Южной группировки войск в районе Константиновки в ДНР





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