Новая форма карты диспансеризации: больше внимания сердечно-сосудистым рискам и раннему выявлению заболеваний

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий новую форму карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации с новыми показателями, связанными с оценкой сердечно-сосудистых рисков. Врачи во время диспансеризации будут обращать внимание на расширенный перечень факторов риска и заболеваний, включая риск когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, предиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и ряд психических расстройств.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий новую форму карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации с новыми показателями, связанными с оценкой сердечно-сосудистых рисков.

Врачи во время диспансеризации будут обращать внимание на расширенный перечень факторов риска и заболеваний, включая риск когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, предиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и ряд психических расстройств. Врачи с 1 сентября во время диспансеризации граждан будут уделять повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам, включая оценку вероятности ишемической болезни сердца. В обновленную форму включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца.

Также расширен перечень факторов риска и заболеваний, на которые будут обращать внимание врачи во время диспансеризации. В частности, речь идет о риске когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, а также о выявлении предиабета, остеопороза, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств. Если раньше диспансеризация была в большей степени ориентирована на выявление уже известных хронических заболеваний, то теперь все больше внимания уделяется раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять, но серьезно влиять на качество и продолжительность жизни человека





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Диспансеризация Сердечно-Сосудистые Риски Профилактический Медицинский Осмотр Новые Показатели Когнитивные Нарушения Остеопороз Болезнь Альцгеймера Психические Расстройства

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