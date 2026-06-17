Матч группового этапа ЧМ-2026 между Португалией и ДР Конго завершился со счётом 1:1. Криштиану Роналду стал вторым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Анонсированы следующие матчи команд и представлены экспертная оценка предстоящих игр, а также обсуждение достижений Месси.
В рамках группового этапа чемпионата мира-2026 по футбол у состоялся матч между сборными Португалии и Демократической Республики Конго, завершившийся ничьей со счетом 1:1. Единственный гол в ворота португальцев забил нападающий Йоан Висса, а сравнять счёт позволил полузащитник Жоау Невеш.
Криштиану Роналду, вышедший в стартовом составе и провёдший весь матч, установил уникальное достижение, став вторым после Лионеля Месси футболистом в истории, принявшим участие в шести турнирах такого уровня. Следующий матч португальской команды под руководством Роберто Мартинеса запланирован на 23 июня против Узбекистана, в то время как команда ДР Конго в тот же день сыграет с Колумбией.
В anticipating upcoming matches, some analysts predict that England will defeat Croatia, highlighting Harry Kane's excellent form and stating that the English team will fight for podium places and even for victory in the World Cup. Another analyst opined that Lionel Messi's performance in the match against Algeria was a serious step to ensure that no one will ever compare him with Ronaldo.
Furthermore, it was reported that Manchester United midfielder Bruno Fernandes scored a spectacular long-range goal in a separate context relating to the Portugal vs DR Congo fixture. The media also mentioned that the first match of England in the World Cup was urgently rescheduled due to issues with stadium access for seven players.
Additionally, the Russian Football Union announced the schedule for the Russian Cup 2026/27 season and changes to its regulations. There were also comments praising Messi as the best footballer of all time, noting that his World Cup goal record will be difficult to break, and expressions of surprise that he started the match against Algeria. The source of the news is the online publication Sportbox.ru, which is registered with Roskomnadzor and owned by LLC National Sports TV Channel. Contact phone number of the editorial office is provided
Чемпионат Мира-2026 Португалия ДР Конго Криштиану Роналду Лионель Месси Ничья Рекорд
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