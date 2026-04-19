Ничья в битве лидеров: «Краснодар» и «Балтика» не выявили победителя

Напряженный матч Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Балтикой» завершился боевой ничьей. Оба клуба продлили свои беспроигрышные серии, но не смогли укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы. Игра запомнилась яркими голами и драматичными моментами, демонстрируя высокий уровень российского футбола.

Первыми счет в матче открыли подопечные Владимира Ивича. На 59-й минуте Хуан Боселли, вышедший на поле в стартовом составе, продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство, отправив мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол, казалось, вывел «Краснодар» на путь к уверенной победе. Однако «Балтика», известная своей неуступчивостью, не собиралась сдаваться.

Калининградцы смогли отыграться еще в первом тайме. На 43-й минуте Мингиян Бевеев, активный на своем фланге, сумел сократить отставание, вернув интригу в игру.

Этот гол дал команде из Калининграда дополнительный заряд уверенности и показал, что они способны бороться на равных с одним из лидеров чемпионата.

Во втором тайме игра продолжила держать зрителей в напряжении. На 66-й минуте Максим Петров, еще один игрок, демонстрирующий хорошую форму, сравнял счет, заставив сердца болельщиков «Балтики» биться чаще.

Этот гол стал логичным продолжением упорной борьбы калининградцев. А уже в самой концовке матча, на 92-й минуте, бразильский защитник Жубал, вышедший на замену всего за минуту до этого, сумел закрепить преимущество «Краснодара».

Его точный удар стал для многих неожиданностью и, казалось, поставил точку в этом драматичном поединке. Таким образом, «Краснодар», несмотря на все усилия «Балтики», сумел вырвать победу со счетом 3:2.

После этой победы «Краснодар» набрал 54 очка и сохранил за собой второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Лидирует же по-прежнему «Зенит», имея в своем активе 55 баллов.

«Краснодар» продлил свою серию без поражений до пяти матчей, в которой одержал три победы и две ничьи. «Балтика» же, демонстрируя завидную стабильность, не проигрывает уже шесть встреч подряд, одержав две победы и четыре ничьи.

Калининградцы, с 45 очками, уверенно располагаются на четвертой строчке. Третье место занимает «Локомотив» с 48 очками. В следующем туре «Краснодар» отправится в Москву на непростой выездной матч против «Спартака».

«Балтика» в свою очередь встретится на выезде с «Ахматом». Оба матча запланированы на 23 апреля и обещают быть не менее захватывающими, учитывая текущую форму команд.

Напомним, что новый футбольный сезон в России, сезон-2026/27, стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Сам чемпионат начнется 26 июля. Также стоит отметить, что Суперфинал Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года.

В игре за Суперкубок традиционно сразятся победитель Российской Премьер-Лиги и финалист Кубка России прошлого сезона, что всегда добавляет матчу особую интригу.





