Ниндзя-гонки с препятствиями войдут в программу Летних Олимпийских Игр 2028 года

Согласно американской газете Variety, ниндзя-гонки с препятствиями будут включены в программу Летних Олимпийских Игр 2028 года. Уточняется, что дисциплина заменит конный спорт в современном пятиборье и что об этом договорились Международный союз современного пятиборья (UIPM) и японская телекомпания Tokyo Broadcasting System Television (TBS). TBS является тем, кто в 1997 году запустил телешоу Sasuke, формат которого впоследствии был продан и адаптирован более чем в 25 странах (в России это 'Русский ниндзя'). UIPM по договору с телекомпанией получил лицензию на использование некоторых программных элементов Sasuke, которые находятся в интеллектуальной собственности. Олимпиада будет проходить в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 14 по 30 июля 2028 года. Ранее газета The New York Times информировала, что Международный олимпийский комитет (МОК) готовится снять ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР), что может открыть путь для участия россиян в Олимпиаде-2028 с национальными флагами и гимнами.

