Никита Кучеров становится обладателем «Харт Мемориал Трофи» за второй раз в карьере

Никита Кучеров, форвард команды «Тампы», стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» за второй раз в карьере. Он опередил канцеляра Конора Макдэвида на десять очков и стал первым российским игроком после Александра Овечкина, который сумел добиться признания дважды.
Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» — приза хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
По итогам голосования журналистов он всего на десять очков опередил канадца Конора Макдэвида и стал первым российским игроком после Александра Овечкина, которому удалось добиться признания дважды. Нападающий традиционно спокойно отнёсся к личному достижению и поблагодарил партнёров, тренеров и членов семьи. В свою очередь, наставник «Тампы» Джон Купер подчеркнул, что подопечный всегда ставит интересы коллектива на первое место
Никита Кучеров «Харт Мемориал Трофи» Победа Регулярный Чемпионат НХЛ Конор Макдэвид «Тампа» «Харт Трофи» Голосование Журналистов «Везина» «Харт Мемориал Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «