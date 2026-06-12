Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Никита Кучеров становится обладателем «Харт Мемориал Трофи» за второй раз в карьере

Хоккей News

Никита Кучеров становится обладателем «Харт Мемориал Трофи» за второй раз в карьере
Никита Кучеров«Харт Мемориал Трофи»Победа
📆6/12/2026 4:10 PM
📰RT на русском
22 sec. here / 160 min. at publisher
📊News: 565% · Publisher: 53%

Никита Кучеров, форвард команды «Тампы», стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» за второй раз в карьере. Он опередил канцеляра Конора Макдэвида на десять очков и стал первым российским игроком после Александра Овечкина, который сумел добиться признания дважды.

Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» — приза хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

По итогам голосования журналистов он всего на десять очков опередил канадца Конора Макдэвида и стал первым российским игроком после Александра Овечкина, которому удалось добиться признания дважды. Нападающий традиционно спокойно отнёсся к личному достижению и поблагодарил партнёров, тренеров и членов семьи. В свою очередь, наставник «Тампы» Джон Купер подчеркнул, что подопечный всегда ставит интересы коллектива на первое место

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Никита Кучеров «Харт Мемориал Трофи» Победа Регулярный Чемпионат НХЛ Конор Макдэвид «Тампа» «Харт Трофи» Голосование Журналистов «Везина» «Харт Мемориал Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «Харт Трофи» «

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-12 19:11:24