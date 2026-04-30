Николай Руппель назначен врио главой Ясиноватского округа ДНР, а в Сочи судят экс-мэра за изъятие активов

Экс-заместитель губернатора Томской области Николай Руппель стал временно исполняющим обязанности главы Ясиноватского округа ДНР. В это же время в Сочи начался суд по изъятию активов бывшего мэра, а мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел в отставку.

Николая Руппеля, бывшего заместителя губернатора Томской области, назначили временно исполняющим обязанности (врио) главы Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики ( ДНР ). Соответствующий указ № 235 от 29 апреля был опубликован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

В документе сказано: «Назначить временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики Руппеля Николая Яковлевича на срок до дня избрания главы муниципального образования Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики». Указ вступает в силу с момента его подписания. Это назначение стало очередным шагом в кадровой политике ДНР, где продолжается формирование новых административных структур после признания независимости республики. В то же время в других регионах России происходят не менее значимые события.

В частности, в Сочи начался суд по делу об изъятии активов бывшего мэра города. Надзорное ведомство требует конфисковать недвижимость, коллекцию вина, дорогие часы и антикварное ружье, принадлежащие экс-чиновнику. В Петропавловске-Камчатском также произошли изменения: 6 апреля мэр города Евгений Беляев подал в отставку. В своем заявлении он отметил, что его работа на посту главы города была сложным испытанием.

По словам Беляева, за время его руководства было реализовано множество успешных проектов, однако не все проблемы удалось решить. Политик подчеркнул, что его уход связан с необходимостью перемен и новыми вызовами, с которыми сталкивается город. Эти события демонстрируют динамику кадровых изменений в российских регионах, где продолжается ротация руководящих кадров и перераспределение полномочий





