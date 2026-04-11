Никита Хайкин: Норвегия – мой дом. Футболист о жизни и гражданстве.

Российский футболист Никита Хайкин делится впечатлениями о Норвегии, которая стала для него домом, и благодарит за получение гражданства. В новости также комментарии спортивных экспертов и информация о других футбольных событиях.

Никита Хайкин , российский футбол ист, поделился своими чувствами и впечатлениями о Норвегии, которая стала для него новым домом. Он выразил глубокую признательность за то, что получил норвежское гражданство , подчеркнув, что это важный этап в его жизни. Хайкин отметил, что в Норвегии его привлекают светлые летние вечера, захватывающее северное сияние, доброжелательные люди и, что особенно важно, царящий здесь покой. Все эти факторы сформировали его привязанность к стране.

Футболист подчеркнул, что его путь в Норвегии был полон ярких моментов, включая борьбу за титулы, участие в еврокубках и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении этого путешествия. Хайкин прибыл в Норвегию в 2019 году и с тех пор пережил множество значимых моментов вместе с командой и людьми, окружавшими его.\В интервью, опубликованном 11 апреля 2026 года, Хайкин рассказал о своем опыте жизни в Норвегии, подчеркнув, что она стала для него не просто местом работы, а настоящим домом. Он описал Норвегию как гавань, где он нашел комфорт и умиротворение. Отдельно он отметил красоту природы Норвегии, в частности, светлые летние вечера и завораживающее северное сияние. Хайкин упомянул о поддержке, которую он получал от людей, и подчеркнул, что спокойная атмосфера является важной частью его жизни в Норвегии. Он с теплом говорил о своем пути в футболе, вспоминая различные этапы, включая борьбу за титулы и участие в престижных европейских турнирах. Хайкин выразил свою признательность всем, кто был частью этого пути, от товарищей по команде до болельщиков. Футболист акцентировал внимание на том, что Норвегия предложила ему не только профессиональные возможности, но и возможность обрести новый дом и чувство принадлежности. Получение гражданства стало логичным и важным шагом в его жизни, отражающим его глубокую привязанность к стране и людям.\В дополнение к заявлению Хайкина, новость включает в себя комментарии спортивных экспертов и информацию о других футбольных событиях. Бенджамин Губерниев прокомментировал получение Хайкиным норвежского паспорта, отметив, что в 21 веке люди вольны выбирать место жительства и работы. Он подчеркнул, что Норвегия – комфортная и богатая страна, участник чемпионатов мира. Также в новости упоминается о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине, которого глава клуба охарактеризовал как одного из лучших в истории российского футбола, обладающего амбициями стать звездой мирового уровня. В новостном блоке также приводится информация о футбольном клубе «Реал Мадрид», в частности, о статистике команды под руководством разных тренеров в Ла Лиге. Отмечается, что под руководством Арбелоа команда набирает в среднем 2,08 очка в 12 матчах, в то время как под руководством Алонсо было 2,37 очка в 19 играх. Телевидение «Реала» выразило недовольство судейством в Ла Лиге, назвав его фарсом, который выставляет «Мадрид» на посмешище. Обсуждаются разные аспекты футбольной жизни, от личных историй игроков до анализа результатов клубов и общих тенденций в спорте





Никита Хайкин Норвегия Футбол Гражданство Спорт

