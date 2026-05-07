Никлас Зюле завершает карьеру из-за проблем со здоровьем

Защитник дортмундской Боруссии Никлас Зюле объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет из-за хронических травм колена.
Никлас Зюле , один из самых мощных и влиятельных защитников современного немецкого футбола, принял крайне тяжелое и неожиданное решение. Защитник дортмундской Боруссии официально объявил о своем намерении завершить профессиональную игровую карьеру по окончании текущего сезона.
Эта новость стала настоящим потрясением для болельщиков по всему миру, так как футболисту всего 30 лет — возраст, который для многих центральных защитников считается периодом наивысшего расцвета и профессиональной зрелости. Несмотря на то что его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, состояние здоровья игрока больше не позволяет ему выступать на элитном уровне, требуя полной остановки в спортивной деятельности. Поворотным моментом стало противостояние с Хоффенхаймом в рамках 30-го тура Бундеслиги.
В этом матче Зюле вышел в стартовом составе и успел провести на поле 42 минуты, однако именно в этот период он вновь ощутил знакомый и пугающий дискомфорт в колене. Хотя последующее магнитно-резонансное исследование показало, что катастрофического разрыва крестообразной связки в этот раз удалось избежать, сам Никлас осознал, что его организм больше не может выдерживать колоссальные нагрузки, которые накладывает современный топ-футбол.
Пресс-служба Боруссии подтвердила слова игрока о том, что он давно размышлял о возможном уходе, но окончательная точка была поставлена именно после этого инцидента. Путь Никласа Зюле в профессиональном спорте был отмечен как величайшими триумфами, так и тяжелыми испытаниями. Его карьера началась в Хоффенхайме, где он впервые заявил о себе как о перспективном и физически одаренном защитнике. Затем последовал переход в мюнхенскую Баварию, где Зюле стал частью настоящей машины по завоеванию трофеев.
За время пребывания в Мюнхене он пять раз поднимал над головой чемпионский щит Бундеслиги и достиг вершины европейского футбола, выиграв Лигу чемпионов в сезоне 2019/20. Его игра характеризовалась невероятным умением читать игру, уверенностью в отборе и способностью начинать атаки с глубоких позиций, что делало его незаменимым активом для любой команды. Сборная Германии также получила от Зюле множество качественных матчей. 49 выходов на поле в футболке национальной команды и победа на Кубке конфедереций 2017 года стали важными вехами в его биографии.
К сожалению, тенью всей его карьеры стали хронические проблемы с коленями. Дважды за свою профессиональную деятельность он сталкивался с разрывом крестообразной связки — травмой, которая считается одной из самых тяжелых в футболе. Каждый раз Зюле проявлял железную волю, возвращаясь в строй после изнурительных реабилитаций, но в итоге накопившийся износ суставов взял свое. Для дортмундской Боруссии, в которую он перешел летом 2022 года, уход такого игрока станет серьезной потерей.
За 109 матчей в составе шмелей Зюле не только забил три мяча, но и стал настоящим лидером раздевалки, передавая свой опыт молодым защитникам. Его уход в таком молодом возрасте напоминает всему спортивному сообществу о том, насколько хрупким может быть здоровье атлета, даже если он обладает феноменальной физической силой. Теперь Никлас будет искать новые пути самореализации, возможно, в тренерстве или спортивном менеджменте, оставив после себя наследие одного из сильнейших защитников своего поколения
