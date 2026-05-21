Никитин о Семаке: «Он максимально уважительно общается с игроками»

Богдан Никитин о работе с Сергеем Семаком в «Уфе».

Никитин сменил спартаковскую школу на армейскую, но в РПЛ родному клубу не пригодился и раскрылся в «Уфе». Где в конце 2016 года его тренер ом стал Семак.

Воспринял это без завышенных ожиданий, но с интересом. Богданыч – именитый футболист, все знали о его человеческих качествах, но никто не представлял, чего от него ждать как от главного тренера. Шелия говорил, что Гончаренко любого мог выгнать с тренировки, а Дзагоев – что после разносов Михалыча раздевалку надо было ремонтировать. Семак устраивал в «Уфе» что-то подобное?

На публике тренер бывает одним, а на тренировке и в раздевалке – другим. Даже если ты не работал с ним, как можно представить, что Семак ломает что-то в раздевалке или что-то в кого-то бросает? С ним это совсем не вяжется. Хотя… Меня он однажды выгнал с тренировки.

Мы закусились со Слаем. Сначала он против меня жестко сыграл, потом я – против него. И чтобы погасить это, Семак выгнал – не помню только, меня или нас обоих. Вечером созвонились, прояснили ситуацию, и на следующий день я вернулся к тренировкам.

Да, Богданыч говорил про штрафы, но на моей памяти за мат ни разу никого не наказали. И я не сказать, что стал меньше ругаться на поле. Всегда максимально требовал с людей, иногда не стесняясь в выражениях, меня за это многие не любили, но я пронес это до конца карьеры – в этом плане Семак не смог меня изменить. В молодежке ЦСКА тебя называли Дедом.

Семак в «Уфе» обращался так же? Не назвал бы чувство юмора его основным качеством. Все-таки, когда подкалываешь кого-то, ты не то что обижаешь человека, а немного выводишь его из зоны комфорта – и это точно не про Семака. Он максимально уважительно общается с игроками.

Ты говорил: «Гончаренко изменил ментальность «Уфы». Семак продолжил это дело, но уже со своими точечными изменениями. Они создали подушку уверенности у команды». В чем это выражалось?

После ухода Гончаренко мы докатили с Семаком на седьмом месте, и уверенность пришла со стабильно хорошими результатами. Потому и сделали в следующем сезоне шаг вперед, заняв шестое место. Семак организовывал тимбилдинги и помогал ребятам, не рассказывая об этом, – мы узнали об этом только спустя время. Например, он купил в раздевалку колонку и другие приспособления: не дожидался, пока клуб это сделает, а сам все модернизировал.

По-моему, у Славы Кротова или Азамата Засеева родился ребенок, и Семак купил ему коляску. Опять же – не хвастаясь этим: просто взял и подарил, я только через несколько лет об этом узнал. В таких добрых поступках – весь Семак. Они формируют хорошую атмосферу в команде.

Когда это накладывается на конкурентоспособный состав, правильную тренировочную работу, тогда и приходит результат – максимальный в истории «Уфы». Собирались всей командой и проводили время в ресторане после игр, после сезона или в конце первого зимнего сбора. Но Семак понимал, что не может сидеть с нами слишком часто и что игрокам не всегда удобно обсуждать какие-то вещи при тренере. Вообще не следил.

Не запрещал ничего есть. Не предъявлял никому претензий за вес. Разве что мог дипломатично намекнуть, что кому-то надо чуть-чуть скинуть. Он разговаривает с тобой на равных.

Нет большой дистанции. Как будто с другом общаешься. Он не приказывал, а вел диалог, даже дискутировал с игроками. Это касается не только нашего общения, но и наблюдения за ним со стороны – как с людьми на стадионе общается или в ресторане.

Семак со всеми доброжелателен. Какие его слова в твой адрес запомнились? Мой день рождения в конце января и оба раза, которые пришлись на работу Семака в «Уфе», выпадал на промежуток между сборами. На моей памяти он единственный тренер в моей карьере, кто позвонил и поздравил.

Остальные делали это на ближайшей тренировке или в мессенджере. Богданыч сказал простые слова: «Всего самого доброго. Здоровья» – и такое внимание очень приятно. Уверен, он так поздравлял каждого игрока и работника команды.

К сожалению, нет. Восемь-девять лет назад я еще не накопил такой багаж знаний, чтобы Семаку было интересно со мной общаться не о футболе. А с ребятами, кому за тридцать, наверняка мог о чем-то поговорить. В первых матчах Семака в «Уфе» в защите выходили Пуцко, Аликин и Живоглядов, а ты был в запасе.

Тренер это как-то объяснял? Не играл, потому что получил травму на сборах: со спиной были проблемы, из-за которых и завершил карьеру через восемь лет. Но если говорить глобально, тренер и не должен каждому говорить, почему тот не играет. Потом были и более продолжительные отрезки, когда я не играл, и лично Семак мне ничего не объяснял – это особо и не требовалось: если не понимаешь, в чем конкурент сильнее, – это твоя проблема.

Другое дело, когда сам игрок подходит и спрашивает – такие диалоги у меня случались с помощником Семака, Сашей Низеликом. Я у него спрашивал, над чем мне поработать, в чем прибавить. Мы с ним часто оставались после тренировок, в выходные приезжали. Он мне очень много да





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Богдан Никитин Сергей Семак Уфа Футбол Тренер

United States Latest News, United States Headlines