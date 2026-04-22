Никита Кучеров прервал голевую засуху в плей-офф НХЛ эффектным голом в ворота Монреаля

Никита Кучеров забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ с 2023 года, помог Тампа-Бэй победить Монреаль в овертайме и сравнять счет в серии.

Никита Кучеров , один из самых ярких нападающих современного мирового хоккея, вновь напомнил о своем мастерстве, прервав затянувшуюся безголевую серию в матчах плей-офф НХЛ . В напряженном противостоянии с Монреаль Канадиенс форвард Тампа-Бэй Лайтнинг сумел отличиться эффектным голом, выехав из-за ворот и отправив шайбу в сетку на 53-й минуте встречи.

Этот точный бросок не только стал украшением матча, но и позволил Молниям сравнять счет, переведя игру в овертайм, который впоследствии завершился победой Тампы со счетом 3:2. Стоит отметить, что для Кучерова это был первый гол в Кубке Стэнли с апреля 2023 года, когда он поразил ворота Торонто. После той встречи российский нападающий провел 16 матчей без голов, однако сумел записать на свой счет внушительные 16 результативных передач, что подтверждает его статус элитного плеймейкера, способного приносить пользу команде даже в периоды голевого затишья. Стиль исполнения заброшенной шайбы многие эксперты и болельщики уже окрестили классическим трюком в духе Всеволода Боброва. Легендарный советский хоккеист регулярно применял этот прием, и сегодня Никита Кучеров продемонстрировал, что традиции красивого и нестандартного хоккея продолжают жить. Помимо забитого гола, Кучеров провел на льду более 23 минут, закончив игру с показателем полезности +2. В его статистике за этот матч значатся один силовой прием, один заблокированный бросок и пять попыток поразить ворота соперника. Эта победа стала для Тампа-Бэй исторической, так как команда смогла выиграть матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года, прервав неприятную серию из семи поражений в дополнительное время. Мощный натиск в овертайме, выразившийся в соотношении бросков 9:0 в пользу Молний за короткий отрезок времени, окончательно сломил сопротивление Монреаля и вернул интригу в серию. Пока в НХЛ кипят страсти вокруг Кубка Стэнли, внимание российской хоккейной общественности также приковано к новостям из Континентальной хоккейной лиги. В кулуарах обсуждаются возможные перестановки в тренерских штабах и изменения в составе команд, таких как Шанхай, где ожидается приход Ильи Ковальчука и Евгения Артюхина. Опытные наставники, такие как Владимир Крикунов, делятся своими соображениями относительно перспектив молодых специалистов и влияния медийных личностей на развитие российского хоккея. В то время как одни эксперты рассуждают о потенциальном возвращении Александра Овечкина в родное Динамо для завоевания Кубка Гагарина, другие анализируют шансы нынешних претендентов на главные трофеи сезона. Хоккейный мир остается крайне динамичным пространством, где триумфы звезд НХЛ гармонично переплетаются с глубокими дискуссиями о будущем отечественного спорта, создавая единую картину глобальной игры, не теряющей своей привлекательности для миллионов фанатов по всему миру





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

- Россия, 16 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Товарищеские матчи (сборные)Кения - Россия, 16 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Товарищеские матчи (сборные) - 2023

Read more »

Видео неудачного проката КП Петра Гуменника под Rammstein на 3-м этапе ГП РоссииСеребряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник неудачно исполнил короткую программу в рамках третьего этапа серии Гран-при России – 2023/2023, который проходит в Красноярске.

Read more »

Итоговый чемпионат WTA – 2023: расписание матчей 2-го игрового дняВ Канкуне (Мексика) набирает обороты завершающий сезон 2023 Итоговый турнир WTA – 2023.

Read more »

Арина Соболенко тремя словами описала своё выступление на Итоговом турнире WTAЧемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко ответила на просьбу журналистов тремя слова описать своё выступление на Итоговом турнире WTA – 2023 в Канкуне (Мексика), а также весь сезон 2023.

Read more »

«Это только начало!» Арина Соболенко подвела итоги сезона 2023Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко подвела итоги сезона 2023.

Read more »

Ливерпуль, 9 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаТулуза - Ливерпуль, 9 ноября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2023/2024

Read more »