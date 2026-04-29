Нидерланды подтверждают приверженность поддержке Украины и готовятся к потенциальному конфликту

НидерландыУкраинаРоссия
📆4/29/2026 11:17 AM
📰Известия
Посол России в Нидерландах заявил о твердом курсе Нидерландов на поддержку Украины и подготовке гражданской инфраструктуры к войне. Премьер-министр Нидерландов призвал Европу не терять фокус на украинском конфликте.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия ( ОЗХО ) и посол России в Нидерландах, Владимир Тарабрин , заявил 29 апреля, что власти Нидерландов демонстрируют твердую приверженность проукраинскому курсу и не планируют от него отказываться.

В ходе брифинга дипломат подчеркнул, что Нидерланды не только готовы продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, но и намерены последовательно увеличивать объемы и глубину своего участия в этом процессе. По мнению посла Тарабрина, в политических кругах Нидерландов сформировался широкий консенсус относительно необходимости дальнейшей поддержки Украины и продолжения жесткой антироссийской политики. Он отметил, что внутренняя политическая борьба в стране зачастую проявляется в стремлении различных политических сил продемонстрировать более активную поддержку курса НАТО и более бескомпромиссную позицию в отношении России.

Это, по его словам, создает ситуацию, когда конкуренция между политическими партиями выражается в соревновании за более жесткую риторику и более значительные действия, направленные против России и в поддержку Украины. Тарабрин также обратил внимание на то, что Нидерланды активно готовят свою гражданскую инфраструктуру к потенциальному военному конфликту. Эта подготовка включает в себя усиление защиты критически важных объектов, таких как энергетические сети, транспортные узлы и системы связи, а также разработку планов эвакуации населения и развертывания резервных служб.

Подобные меры свидетельствуют о серьезном восприятии угрозы со стороны России и о готовности Нидерландов к различным сценариям развития событий. В контексте растущей геополитической напряженности, нидерландское правительство рассматривает возможность увеличения расходов на оборону и укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО. Эта стратегия направлена на повышение обороноспособности страны и сдерживание потенциальной агрессии. Помимо физической подготовки инфраструктуры, Нидерланды также активно работают над повышением осведомленности населения о возможных угрозах и способах защиты в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Проводятся учебные мероприятия и информационные кампании, направленные на подготовку граждан к действиям в условиях военного конфликта. В целом, действия Нидерландов свидетельствуют о серьезном отношении к перспективе конфликта и о готовности к активным мерам по обеспечению своей безопасности. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен ранее, 25 марта, обратился к европейским государствам с призывом не отвлекаться от конфликта в Украине на другие вооруженные конфликты, возникающие в различных регионах мира.

Он выразил обеспокоенность тем, что существует риск возникновения так называемой усталости от затяжного конфликта, что может привести к снижению интереса и, как следствие, уменьшению поддержки Украины со стороны международного сообщества. Йеттен подчеркнул важность сохранения единства и решимости в противостоянии российской агрессии, а также необходимость продолжения оказания всесторонней помощи Украине в борьбе за свою независимость и территориальную целостность. Он отметил, что отвлечение внимания на другие конфликты может ослабить позиции Украины и дать России возможность добиться своих целей.

По мнению Йеттена, европейские страны должны осознавать, что конфликт в Украине имеет стратегическое значение для безопасности и стабильности всего европейского континента, и поэтому необходимо сохранять твердую позицию и продолжать оказывать поддержку Украине до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое и прочное мирное решение. Он также призвал к усилению дипломатических усилий, направленных на поиск мирного урегулирования конфликта, но подчеркнул, что эти усилия должны основываться на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Украины

