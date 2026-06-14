Не спать ради футбола: отрывок из заметок о ночных матчах

Этот отрывок из заметок о ночных матчах представляет собой размышления о смысле не спать ради футбола, о том, как строить день и о том, как относиться к чемпионату мира.

До этого в ночных матчах находился хоть какой-то смысл не спать. Корейцы и чехи недурно играют в футбол, США – хозяева с большими амбициями, Маккенни и Пулишичем.

У Бразилии и Марокко первая топ-вывеска турнира, а у Турции –. У нас шестимесячная дочь Ася – центр вселенной, вся жизнь вокруг нее. Наши часы – ее график сна. Наладить сложнее, чем доказать гипотезу Пуанкаре, но мы вроде справились (без Перельмана).

В последние дни было ощутимо легче: из другого города приехала моя тетя и почти все время проводила с Асей. Но в эту ночь она улетает. Как знала. Не самый честный ответ: чтобы исследовать несовершенство расширения, после которого многие просто забили на групповой этап.

Прожить день человека, чья любовь к футболу сильнее любых коварств ФИФА. Ответ честнее: особого смысла нет – это просто повод развлечься (развлечение, правда, сомнительное) и поговорить с вами. Пишите комменты. Вспоминаю слова героя Майка Науменко в фильме «Лето»: «Хочу написать песню без смысла, поскольку не знаю ни одной хорошей со смыслом».

Кокетство, конечно, но нам подходит. Возвращаюсь домой.

«Фонтанка» предупреждает: «Ливни и грозы пророчит МЧС на завтра. Советуем приготовить зонты. Только без паники – это просто лето в Петербурге». Думаю, как строить день.

Вечером нужно поспать, чтобы не отрубиться сразу после Бразилии и Марокко (закончат в три). Я периодически смотрю НБА, поэтому натренирован. Сразу редактирую пару текстов и планирую с авторами следующие, чтобы днем погулять и поиграть с Асей. Потом начну собирать этот текст и займусь другими задачами.

Снова объясняю жене идею, теперь уже подробно, и наконец-таки получаю улыбку. В конце она произносит: «Вы, конечно, с причудой». Надо подогреть интерес к матчу. Что базово знаю: Шотландия – не самая задорная сборная, но там Мактоминей.

Гаити – удивлен, что есть такая сборная, но Ромазан Самодинов● Защитник Рикардо Аде ночевал на улице, когда в Таиланде его кинул агент. Прохожие зажимали носы, проходя мимо. ● Другой защитник – Маркус Лакруа – не просто играет в США, но и возглавляет там профсоюз лиги. Он спец по ментальным проблемам и помогает спортсменам.

● Форварда Яссина Фортюне в 16 (сейчас ему 27) из «Ланса» купил «Арсенал» – за 2,5 млн евро. Правда, звездой АПЛ он не стал и сейчас играет в «Визеле» из второй португальской лиги. Когда Эндрю Робертсон дебютировал за «Куинз Парк», все равно подрабатывал в магазине Mark & Spencer в Глазго. Пока играю с Асей, думаю притопить за кого-то ради интереса.

И все же выбираю болеть за красивый футбол. Поспал около часа, еще столько же приходил в себя из-за болезни. Повезло, что начали Бразилия и Марокко – в эти два часа точно не заскучаю. А там останется совсем ничего.

Как раз найду хайлайты Гаити на ютубе. Много думаю про редакторское дежурство в ночь на вторник – с часа до восьми. Играют Уругвай и Саудовская Аравия, Иран и Новая Зеландия. Гаити не закисли.

Симпатично атакуют, ловко играют в касание, пяточками, много бьют (8:7 за тайм). Такой детский романтизм, ничего не боятся. Молодцы. Угадываюсь, что это все, что я сегодня напишу.

Но все же беру телефон и посматриваю за НБА. Сдался. Зато совсем не хочется спать – видимо, кофе. Или грибочки Choco Boy.

Гаити атаковал все шесть добавленных минут – и все-таки 0:1. Жаль, заслужили гол не меньше шотландцев. Оставлял эту часть для рассуждений о высоких материях, но их не будет. Я просто посмотрел не самый роскошный футбол в не самое роскошное время.

Но знаете, мы бы ни за что не связались с такой афишей в другой отрезок. Только мифология чемпионата мира заманивает углубляться, описывать, экспериментировать, читать. Раз эта магия работает – пусть даже в иронии – Инфантино еще пободается с нашим консерватизмом, расширяя ЧМ до 64 команд. Есть ли смысл не спать ради таких вывесок, потому что это чемпионат мира?

Матч Ганы и Панамы, пожалуй, пропущу. Но если вы тоже захотите пошалить, знайте: здесь оказалось не хуже, чем в моднее причесанных вывесках пораньше. Раз чемпионат мира уникален таким часовым поясом и таким пестрым составом, почему бы не устроить хотя бы одну хулиганскую ночь? Будет что вспомнить.

👏 Браво, Гаити! Были даже сильнее Шотландии – жаль, все испортил этот отскок Главное на ЧМ-2026 за 5 минут: «Зенит» важнее всех в Бразилии, боевые ноунеймы – шик, глупый провал банды Якиначерез 1 час 53 минуты Больше про твоих страдашек, чем про футбол. Вообще похрен, во сколько ты там смотришь футбол и как дорого тебе это обходится. Чувак не спит ночь ради матча Гаити-Шотландия, который все равно смотрит вполглаза, втыкая в телефон. Вау, да ты просто ударник труда, на стену почета тебя





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