Head Topics

Не все фрукты одинаково полезны для здоровья, уточняет врач.

Health News

Не все фрукты одинаково полезны для здоровья, уточняет врач.
FruitsExclusionLimitation
📆5/14/2026 3:36 AM
📰championat
61 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 51%

Некоторые фрукты несут больше вреда, чем пользы для некоторых людей, и употребление некоторых фруктов может быть противопоказано в некоторых случаях. Врач Дмитрий Стретовенко разъясняет группы пациентов, которым фрукты могут оказаться вредными и советует альтернативные фрукты для здорового питания в умеренных дозах.

Некоторым людям эти продукты принесут больше вреда, чем пользы. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицинеразвела миф о тотальной пользе фруктов и объяснила, при каких заболеваниях их употребление необходимо резко ограничить или вовсе исключить.

В беседе с «Чемпионатом» эксперт подчеркнула, что для полностью здоровых людей умеренное потребление целых фруктов (до двух порций в день) снижает риск сахарного диабета 2 типа благодаря улучшению чувствительности к инсулину. Однако есть группы пациентов, которым фрукты могут причинить серьёзный дискомфорт и ухудшить состояние здоровья.

Люди с непереносимостью фруктозы, пациенты с декомпенсированным диабетом и тяжёлым ожирением, люди с СИБР и синдромом раздражённого кишечника, пациенты с редкими ферментопатиями — у которых фруктоза или галактоза противопоказаны — не всегда противопоказаны, но при остром гастроэнтерите, язвенной болезни в стадии обострения и панкреатите фрукты убирают из рациона до снятия воспаления и восстановления работы ЖКТ. Светлана Каневская рекомендует не гадать, а пройти специальные тесты — ALEX (на истинную аллергию) и FOX (на пищевую непереносимость) — при подозрении на аллергию или индивидуальную непереносимость.

Специалист резюмирует, что фраза «фрукты вредны при диабете» — это неверное обобщение. Проблема возникает лише только в случае избыточного потребления или конкретных заболеваний, тогда как цельные плоды в умеренных дозах полезны большинству людей

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Fruits Exclusion Limitation Healthy Diet Health Doctors

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-16 02:42:00