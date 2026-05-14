Не все фрукты одинаково полезны для здоровья, уточняет врач.

Некоторые фрукты несут больше вреда, чем пользы для некоторых людей, и употребление некоторых фруктов может быть противопоказано в некоторых случаях. Врач Дмитрий Стретовенко разъясняет группы пациентов, которым фрукты могут оказаться вредными и советует альтернативные фрукты для здорового питания в умеренных дозах.

Некоторым людям эти продукты принесут больше вреда, чем пользы. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицинеразвела миф о тотальной пользе фруктов и объяснила, при каких заболеваниях их употребление необходимо резко ограничить или вовсе исключить.

В беседе с «Чемпионатом» эксперт подчеркнула, что для полностью здоровых людей умеренное потребление целых фруктов (до двух порций в день) снижает риск сахарного диабета 2 типа благодаря улучшению чувствительности к инсулину. Однако есть группы пациентов, которым фрукты могут причинить серьёзный дискомфорт и ухудшить состояние здоровья.

Люди с непереносимостью фруктозы, пациенты с декомпенсированным диабетом и тяжёлым ожирением, люди с СИБР и синдромом раздражённого кишечника, пациенты с редкими ферментопатиями — у которых фруктоза или галактоза противопоказаны — не всегда противопоказаны, но при остром гастроэнтерите, язвенной болезни в стадии обострения и панкреатите фрукты убирают из рациона до снятия воспаления и восстановления работы ЖКТ. Светлана Каневская рекомендует не гадать, а пройти специальные тесты — ALEX (на истинную аллергию) и FOX (на пищевую непереносимость) — при подозрении на аллергию или индивидуальную непереносимость.

Специалист резюмирует, что фраза «фрукты вредны при диабете» — это неверное обобщение. Проблема возникает лише только в случае избыточного потребления или конкретных заболеваний, тогда как цельные плоды в умеренных дозах полезны большинству людей





