Не все межпозвоночные грыжи вызывают боль: как развиваются и как их лечить, если нет боли, - невролог

Наталья Суворинова, невролог, в беседе с Pravda.Ru рассказала о том, что межпозвоночные грыжи не всегда вызывают боль. Она отметила, что подобные изменения встречаются у большинства людей и зачастую никак не отражаются на самочувствии.

Межпозвоночные грыжи нередко появляются у людей с возрастом и считаются естественным следствием изменений в позвоночнике. Однако наличие такого диагноза далеко не всегда сопровождается болью. Как рассказала невролог Наталья Суворинова, со временем хрящевая ткань постепенно истончается из-за постоянной нагрузки на позвоночник.

В результате в разных отделах могут образовываться небольшие выпячивания межпозвонковых дисков. Врач подчеркнула, что подобные изменения встречаются у большинства людей и зачастую никак не отражаются на самочувствии. Она пояснила, что при отсутствии болевого синдрома и других жалоб человеку обычно не требуется специальное обследование или терапия. В качестве профилактики врач рекомендовала поддерживать физическую активность и укреплять мышечный корсет.

По ее словам, развитые мышцы помогают снизить нагрузку на позвоночник и уменьшают риск осложнений, связанных с межпозвоночными грыжами





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Межпозвоночные Грыжи Горбок Естественной Причиной Истончение Хрящевой Ткани

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Убитого младенца обнаружили в квартире на юго-востоке МосквыНа юго-востоке Москвы нашли тело убитого младенца. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России во вторник, 19 сентября, в своем Telegram-канале.Тело ребенка было обнаружено в квартире жилого дома на Таганрогской улице ранее, 19 сентября, пишет Pravda.Ru. Предварительно установлено, что десятимесячный малыш скончался от удушения, уточняет сайт kp.ru.

Read more »

Повышенная утомляемость может указывать на преддиабет, заявила врачУсталость, жажда и плохо заживающие раны могут быть признаками преддиабета. Об этом эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru .

Read more »

Врач рассказала, как защититься от вреда консервантов в пищеУмеренное потребление продуктов, содержащих консерванты, не вредит здоровым людям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Read more »

В Молдавии заблокировали сайты 'РИА Новости' и 'Независимой газеты'В списке также находятся nuacum.eu, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru

Read more »

Названы шесть мест, где ГАИ будет поджидать россиян в праздникиPravda.ru назвала шесть мест, где ГАИ будет поджидать россиян в праздники

Read more »

Привязанного в лесу хаски с ножевыми ранениями спасли в РоссииВ Нижегородской области спасли домашнего пса, привязанного к дереву в лесу. Это этом сообщает pravda-nn.ru

Read more »