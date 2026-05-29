Не всегда головная боль возникает из-за неврологических нарушений или проблем с сосудами. Иногда источник боли может быть в полости рта и напрямую связан с состоянием зубов, прикусом или височно-нижнечелюстным суставом. Елена Мартынова, пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук, рассказала Life.ru об этом. Она отметила, что в стоматологии нередко встречаются пациенты, которые годами обследуются у разных врачей из-за хронических головных болей, однако причина проблемы обнаруживается именно при диагностике зубочелюстной системы.

Об этом стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова рассказала Life.ru. В стоматологии нередко встречаются пациенты, которые годами обследуются у разных врачей из-за хронических головных болей, однако причина проблемы обнаруживается именно при диагностике зубочелюстной системы. Одна из наиболее частых причин подобных симптомов — нарушение правильного распределения нагрузки при смыкании зубов. Это может происходить при неправильном прикусе, скученности зубов, их смещении или отсутствии отдельных зубов.

Когда зубной ряд функционирует неправильно, возникает хроническое перенапряжение жевательных мышц и меняется положение нижней челюсти. На этом фоне может появляться не только дискомфорт в области челюсти, но и выраженная головная боль. Подобные изменения способны затрагивать работу тройничного нерва — одного из крупнейших нервов черепно-лицевой области, отвечающего за чувствительность лица и иннервацию зубов. Его раздражение нередко сопровождается болями, напоминающими мигрень.

Проблемы с прикусом часто остаются незамеченными годами. При этом косвенными признаками могут быть стираемость эмали, трещины и сколы на зубах, повышенная чувствительность, а также характерные дефекты эмали возле десны. Кроме того, причиной регулярных болей может быть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Пациенты нередко жалуются на щелчки при открывании рта, напряжение в челюсти или скрежетание зубами во сне, но не связывают это с головной болью.

На практике такие симптомы очень часто оказываются взаимосвязаны. Особенно характерны боли, возникающие после сна или усиливающиеся во время жевания. Ещё одной распространённой проблемой является неправильное прорезывание зубов мудрости. Поскольку восьмые зубы появляются уже после формирования челюсти, им нередко не хватает места.

Если зуб мудрости растёт неправильно, он начинает давить на соседние зубы и окружающие ткани. Это может вызывать воспаление, смещение зубного ряда и хронический болевой синдром, который иногда ощущается как головная боль. Влиять на общее самочувствие могут и хронические воспалительные процессы в полости рта. Кариес, пульпит и периодонтит поддерживают постоянный очаг инфекции, а при распространении воспаления могут провоцировать заболевания ЛОР-органов — например, гайморит или хронический тонзиллит.

Хронический пародонтит — воспалительное заболевание тканей, окружающих зуб. Хронический инфекционный процесс влияет на весь организм и может сопровождаться постоянным ощущением тяжести, слабости и головной болью.





