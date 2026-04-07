Неустойчивая погода в Москве: снег, дождь и перепады температуры

В Москве ожидается резкая смена погоды с осадками в виде снега и дождя, а также значительными перепадами температуры в течение недели. Гидрометцентр прогнозирует похолодание с 8 апреля, за которым последует потепление к выходным.

В Москве и области ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температуры и осадками в виде снег а и дождя в ближайшие дни. Согласно прогнозу Гидрометцентра, атмосферный фронт принесет осадки и понижение температуры уже в среду, 8 апреля. Ночью температура в столице составит от 0 до +2 градусов, местами возможно понижение до –1 градуса. Дождь может смениться снег ом, который продержится около суток.

Самыми холодными днями недели станут четверг и пятница, когда ночью ожидается от 0 до –4 градусов, а днем температура поднимется до +2…+4 градусов. В эти дни возможно выпадение 4–6 см снега, но не по всей территории. После похолодания, которое продлится до ночи 11 апреля, начнется потепление. Уже в субботу днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, а в воскресенье – до +10…+15 градусов, и выпавший снег полностью растает. Вторник, 7 апреля, принесет в столичный регион облачную погоду с прояснениями, небольшим дождем, который на востоке области будет умеренным. Днем температура в Москве составит от +9 до +11 градусов, ночью – около +1 градуса. В Московской области днем ожидается от +6 до +11 градусов, а ночью температура может опуститься до –2 градусов. Важно отметить, что несмотря на ожидаемые осадки в виде снега, в 17 регионах России уже начался пожароопасный сезон, что подчеркивает контрастность погодных условий в разных частях страны. Снежная зима сдвинула его старт на апрель в большей части России, а в Москве и области ожидается лишь временный снежный покров. Синоптики советуют быть внимательными к изменениям погоды и одеваться соответственно, учитывая перепады температуры в течение суток





