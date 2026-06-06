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Неудаление молочных зубов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем

Health News

Неудаление молочных зубов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем
HealthDental CareOrthodontics
📆6/6/2026 7:55 AM
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Согласно стоматологу Веронике Мелеховой, многие родители соглашаются на удаление молочных зубов у детей, не пытаясь их вылечить, что может привести к задержке роста постоянных зубов и деформации челюсти. Она также предупредила, что временный зуб удаляется преждевременно, нагрузка пропадает, и постоянный зуб может задержаться с прорезыванием, что может привести к серьёзной ортодонтической патологии в будущем и необходимости очень сложного лечения.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииМногие родители соглашаются на удаление молочных зубов у детей, не пытаясь их вылечить, это грубая ошибка, которая может обернуться задержкой роста постоянных зубов и деформацией челюсти, предупредила стоматолог Вероника Мелехова.

По её словам, детская челюсь правильно развивается только под естественной нагрузкой. Заболевания ЖКТ, неприятный запах и рыхлые дёсны: Опасная цепочка, которую запускает лень при чистке зубов Когда временный зуб удаляют преждевременно, нагрузка пропадает, и постоянный зуб может задержаться с прорезыванием, что может привести к серьёзной ортодонтической патологии в будущем и необходимости очень сложного лечения. А на самом деле молочные зубы нуждаются в лечении наравне с постоянными. Предотвратить проблемы помогает регулярная профилактика и правильный гигиенический уход за полостью рта.

«Здесь все достаточно стандартно. Это раз в полгода приходить на приёмы к врачу-стоматологу — на осмотры. И обязательна профессиональная гигиена полости рта даже с молочными зубами»,

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