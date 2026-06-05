Неудачный сезон "Сочи" и уход главного тренера

Команда с одним из крупнейших бюджетов в Первой лиге заняла только пятое место, напрямую не пробившись в РПЛ. Попав в стыки, в которых "Сочи" между матчами отстранил главного тренера Роберта Морено. После возвращения в РПЛ Морено вернули – зато убрали генерального директора Дмитрия Рубашко и Не спас "Сочи" и Игорь Осинькин, принявший команду в начале сентября. Более того, на протяжении большей части чемпионата "Сочи" шел на один из худших результатов по очкам и худший по пропущенным голам в истории РПЛ. В апреле случилось мини-чудо: "Сочи" выиграл три матча подряд и включился в борьбу за выживание. Но глобально волшебства не произошло: все равно прямой вылет с 16-го места.

Команда с одним из крупнейших бюджетов в Первой лиге заняла только пятое место, напрямую не пробившись в РПЛ . Попав в стыки, в которых " Сочи " между матчами отстранил главного тренера Роберта Морено.

После возвращения в РПЛ Морено вернули – зато убрали генерального директора Дмитрия Рубашко и Не спас "Сочи" и Игорь Осинькин, принявший команду в начале сентября. Более того, на протяжении большей части чемпионата "Сочи" шел на один из худших результатов по очкам и худший по пропущенным голам в истории РПЛ. В апреле случилось мини-чудо: "Сочи" выиграл три матча подряд и включился в борьбу за выживание. Но глобально волшебства не произошло: все равно прямой вылет с 16-го места





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Сочи Первая Лига РПЛ Неудачный Сезон Уход Главного Тренера Мини-Чудо Прямой Вылет С 16-Го Места

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