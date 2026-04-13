Неудачи Медведева: что показывают поражения?

Анализ неудачных матчей Даниила Медведева на примере Australian Open, выявляющий причины спада, психологические аспекты и влияние на дальнейшую карьеру теннисиста.

Обычно в теннис е основное внимание уделяется победам: красивым розыгрышам, спасенным брейк-пойнтам, успешной тактике. Однако поражения предоставляют не меньше информации об игроке, чем его выигранные титулы. Именно в неудачных матчах проявляются трещины в характере, систематические ошибки и пределы физической формы – то, что отличает настоящего чемпиона от героя плаката. Медведев – фигура неоднозначная, в первую очередь из-за разного восприятия его игры.

В лучшие периоды его нестандартная техника и необычные решения на корте воспринимаются как нечто неординарное, но гениальное. В неудачные отрезки та же манера исполнения перестает работать и выглядит тупиковой, а сам теннисист упрямым – отсюда поражения от игроков из топ-50 и вылеты на ранних стадиях турниров Большого Шлема. Данная статья посвящена именно второму сценарию. Вероятно, наиболее странный матч Медведева – встреча с Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open-2024. Россиянин одержал победу со счетом 3:6, 6:7(1-7), 6:4, 7:6(7-1), 6:0 за 4 часа 23 минуты, что вызвало удивление, так как первые два с половиной сета напоминали не игру теннисиста топ-3, а попытку человека в 4 утра собрать шкаф без инструкции. Время и стало одной из главных причин такого хаоса – игроки вышли на корт в 23:15, а закончили в 03:39. Дольше матч заканчивался только у Ллейтона Хьюитта и Маркоса Багдатиса на Australian Open в 2008 году. Из-за плохой работы ног мяч не слушался Медведева: удары летели либо в сетку, либо в глубокий аут. Результатом стали рекордные для Даниила 63 невынужденные ошибки. Проблемы начались с самого начала – в первом сете он ошибался в среднем чаще полутора раз за гейм. Медведев выглядел очень нервным, менял кроссовки, ракетки, жаловался на мозоли и даже брал медицинский тайм-аут перед тай-брейком, который, впрочем, ему не помог. Другой срыв случился в четвертом сете при счете 4:5: Даниил сделал брейк, но тут же отдал свою подачу, окончательно потерял самообладание и швырнул ракетку, получив предупреждение. Если бы Руусувуори не перенервничал в третьем сете, когда Медведев проигрывал свою подачу с 40:15 и совершал двойные ошибки, матч, скорее всего, завершился бы в его пользу. В решающем сете финн просто выдохся, а Медведев, к радости всех присутствующих на Арене Рода Лэйвера в 3 утра, забрал партию под ноль. Этот матч стал предвестником: на том Australian Open его ждали еще четыре подобных, неуравновешенных встречи, включая финал против Янника Синнера, за которым последовал бестрофейный сезон-2024 и провальный 2025 год, когда россиянин впервые с 2018-го вылетел за пределы топ-10. На Australian Open-2025 Медведев проиграл на решающем тай-брейке 121-й ракетке мира, который до этого не проходил круг на турнирах Большого Шлема и никогда не побеждал соперников из топ-10. Медведев сделал практически все, чтобы победить. Отыграл матчбол в третьем сете, полностью перехватил инициативу, разгромил соперника в четвертой партии (6:1) и в решающем сете вышел подавать на победу при счете 6:5. В первых двух с половиной сетах Медведев не контролировал игру, несмотря на отдельные успешные моменты. Он делал брейки, выходил вперед, но не мог удержать преимущество. Тьен же чувствовал себя комфортно в любом сценарии. Если розыгрыш замедлялся, он спокойно держал мяч и ждал возможности для ускорения. Если Медведев давил, американец менял темп и перехватывал инициативу. Лернер постоянно ломал ритм: то разгонял игру через форхенд и бэкхенд по линии, то, наоборот, снижал скорость и заставлял Медведева самого атаковать – а это у Даниила не получалось. В самом продолжительном розыгрыше матча, состоявшем из 45 ударов, ошибку допустил именно Медведев, попытавшись обострить ситуацию. Медведев провел первые три сета в состоянии деструктивной ярости: агрессивно реагировал на выкрики с трибун, швырял ракетки, но главным раздражителем стали зашаги. На тай-брейке второго сета ему дважды подряд засчитали заступ на подаче, что привело к двойной ошибке и ожидаемому скандалу с супервайзером. Поэтому, когда Медведев вернулся, выиграв четвертый сет практически под ноль и подавая на матч в пятом, он, вероятно, перехитрил самого себя. Ожидая, что статус эксперта по ночным марафонам и колоссальный опыт пятисетовых матчей сработают автоматически, Даниил невольно снизил градус агрессии, надеясь на чужие ошибки, которые так и не произошли. Медведев подходил к финалу с огромным запасом уверенности. Он проводил рекордный по количеству титулов год, только что в полуфинале впервые за сезон обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – в матче, который многие назвали одним из лучших в карьере Даниила. А еще были свежи воспоминания о том, как двумя годами ранее он сенсационно остановил Джоковича на пути к календарному Большому шлему. Форма была на пике, публика на стадионе Артура Эша была нетипично благосклонна к россиянину, а Новак, хоть и стремился к 24-му титулу Большого Шлема, выглядел уязвимым: тяжелый сезон физически, поражение в финале Уимблдона, усталость. Все ждали эпичной битвы на пять сетов, но реальность не оправдала ожиданий – серб выиграл 6:3, 7:6(5), 6:3 всего за 3 часа 17 минут





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Непривитых теннисистов не пустят на Australian OpenНепривитых не пустят: первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Даниил Медведев могут пропустить Australian Open.

Read more »

«Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине«Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине 🎾 Чемпион юниорского Australian Open снова «зажигает» на Зелёном континенте 👇

Read more »

Новак Джокович подаст без прививкиПервая ракетка мира серб Новак Джокович все-таки сможет сыграть на первом в этом году турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, будучи не вакцинированным от коронавируса. Это выяснилось после того, как власти штата Виктория, которые р…

Read more »

Джоковича выдворяют из Австралии из-за прививки. ПодробностиСербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Мельбурн для участия в Australian Open.

Read more »

Брэди о возвращении в тур после 2 лет перерыва: «Первый матч играла в 9 вечера, а до этого ничего не ела часов с 2. Вышла и такая думаю: «Вот дерьмо, я не поела»Финалистка Australian Open-2021 на US Open проводит пятый турнир после травмы.

Read more »

Шелтон о негативе в соцсетях: «Я не из тех, кого пугают комментарии. Они меня подстегивают»В этом сезоне 20-летний американец дошел до четвертьфинала на Australian Open и US Open.

Read more »