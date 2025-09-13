Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на данный момент нет даже «скелета» будущих договоренностей между Россией и Украиной, так как подходы сторон слишком разнятся.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что на данный момент нет даже «скелета» будущих договоренностей между Россией и Украиной. Он пояснил, что подходы сторон по урегулированию конфликт а слишком разнятся. «Сейчас у нас нет базы, сейчас у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса», — подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что повышение уровня прямых российских и украинских контактов в Стамбуле не является ключевым фактором, влияющим на ход переговоров. Он подчеркнул, что любой процесс переговоров должен быть основан на выработке компромиссных решений, приемлемых для обеих сторон. Дипломат также напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что на данный момент полномочий у помощника президента РФ Владимира Мединского более чем достаточно.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский изначально не проявлял готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Глава Белого Дома подчеркнул, что для успеха переговоров необходимы две стороны, заинтересованные в процессе. Кремль ранее предостерегал от ношения «розовых очков» в урегулировании на Украине





Россия Украина Переговоры Конфликт Мирошник

