Нетрезвый водитель в Кузбассе спровоцировал смертельную аварию с четырьмя жертвами

В Кузбассе нетрезвый водитель спровоцировал смертельную аварию с четырьмя жертвами. О деталях случившегося в воскресенье рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. Трагедия разыгралась накануне вечером. За рулём иномарки находился 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, мужчина не справился с управлением и нарушил правила расположения машины на дороге. Автомобиль вылетел на левую обочину, после чего рухнул в кювет и перевернулся. Удар оказался смертельным для большинства находившихся в салоне. До приезда скорой помощи скончались сам водитель и трое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Данная статья квалифицирует нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц, если виновный был пьян. Сейчас следственная группа продолжает работать на месте происшествия. Для установления полной картины ДТП назначена автотехническая экспертиза, а также медицинские и дактилоскопическая судебные экспертизы.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ Кузбасс е нетрезвый водитель спровоцировал смертельную аварию с четырьмя жертвами. О деталях случившегося в воскресенье рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Трагедия разыгралась накануне вечером. За рулём иномарки находился 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, мужчина не справился с управлением и нарушил правила расположения машины на дороге. Автомобиль вылетел на левую обочину, после чего рухнул в кювет и перевернулся.

Удар оказался смертельным для большинства находившихся в салоне. До приезда скорой помощи скончались сам водитель и трое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Данная статья квалифицирует нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц, если виновный был пьян.

Сейчас следственная группа продолжает работать на месте происшествия. Для установления полной картины ДТП назначена автотехническая экспертиза, а также медицинские и дактилоскопическая судебные экспертизы





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Кузбасс Нетрезвый Водитель Алкогольное Опьянение Нарушение ПДД Смертельная Авария Четыре Жертвы Уголовное Дело Автотехническая Экспертиза Медицинские Экспертизы Дактилоскопическая Судебная Экспертиза

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