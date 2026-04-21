Российская лыжница Наталья Крамаренко откровенно рассказала о том, как ее в четвертый раз подряд исключили из состава национальной команды, несмотря на высокие спортивные показатели и выполнение всех критериев отбора.

Скандальное исключение из состава национальной сборной России по лыжным гонкам стало для чемпионки страны Натальи Крамаренко настоящим ударом, но, как признается сама спорт сменка, уже далеко не первым. В откровенном интервью она рассказала о том, что решение о ее неучастии в составе команды на следующий сезон было озвучено на финале Кубка России.

По словам лыжницы, руководство сборной не предоставило никаких внятных аргументов, кроме размытых формулировок о том, что она якобы не потянет требуемый уровень. Этот эпизод уже четвертый год подряд становится неприятным сценарием, когда спортсменка, несмотря на выполнение всех установленных критериев отбора, остается за бортом национальной команды. Крамаренко отмечает, что за эти годы у нее выработался своеобразный иммунитет к несправедливости, ведь обсуждать решение при наличии явных двойных стандартов не имеет смысла. Тренерский штаб, как утверждает Наталья, не проявляет никакого интереса к ее реальной форме, объему тренировочной работы и прогрессу, предпочитая выносить вердикты заочно. Ее личный наставник, Наталья Михайловна Торбеева, неоднократно пыталась прояснить ситуацию, однако ответы представителей сборной остаются неизменно сухими и категоричными. Спортсменка подчеркивает, что никто из специалистов национальной команды не выражает желания работать с ней индивидуально или в группе, что вызывает у нее закономерные вопросы о прозрачности процесса отбора. Крамаренко уверена, что ситуация в российском лыжном спорте требует более глубокого анализа, так как подобные решения могут демотивировать даже самых перспективных атлетов, которые искренне стремятся защищать честь страны на международных и внутренних стартах. Рассуждая о перспективах, Наталья признается, что вопрос возвращения в сборную для нее стал очень сложным и неоднозначным. С одной стороны, работа на высоком уровне была бы полезным опытом, но с другой — навязываться туда, где тебя откровенно не хотят видеть, нет никакого желания. За четыре года постоянных отказов пришло смирение, которое помогает концентрироваться на текущих результатах, а не на обидах. Она вспомнила, как в прошлом сезоне глава федерации Елена Вяльбе характеризовала ее и Марию как сырых спортсменок, которым еще рано доверять место в главной команде страны. Сегодня, когда результаты Крамаренко говорят сами за себя, эти слова воспринимаются ею как часть бесконечной бюрократической игры, в которой талантливые лыжницы оказываются заложниками чужих субъективных оценок и странных управленческих решений. Несмотря на все трудности, Наталья продолжает тренироваться, доказывая прежде всего себе и своему тренеру, что ее спортивный потенциал гораздо выше, чем того хотят признавать в руководстве





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Лыжные Гонки Наталья Крамаренко Сборная России Елена Вяльбе Скандал В Спорте

United States Latest News, United States Headlines