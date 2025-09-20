Непредсказуемый матч: «Манчестер Юнайтед» вырывает победу у «Челси» в драматичном поединке

Драматичный матч АПЛ, полный неожиданных поворотов: раннее удаление вратаря «Челси», голы, травмы и красная карточка Каземиро. «Манчестер Юнайтед» одержал победу, несмотря на все сложности, обыграв «Челси» со счетом 2:1.

На пятой минуте матча « Челси » остался в меньшинстве: вингер Бриан Мбемо выходил один на один с вратарем Робертом Санчесом, и кипер в отчаянии бросился в него перед штрафной. Судья Питер Бэнкс незамедлительно показал испанцу прямую красную карточку. Это стало самым быстрым удаление м игрока « Челси » в истории Английской Премьер-Лиги и третьим среди самых ранних удалений для гол киперов в турнире.

Реакция Энцо Марески, казалось, была молниеносной: тренер произвел двойную замену, выпустив вратаря Филипа Йоргенсена вместо вингера Эстевао и защитника Тосина Адарабиойо вместо Педру Нету. «Челси» перешел к оборонительной тактике, стремясь удержать ничейный результат. Однако спустя десять минут «Манчестер Юнайтед» воспользовался тактической осторожностью соперника, открыв счет. Нуссаир Мазрауи выполнил навес в штрафную, где Патрик Доргу головой скинул мяч на Бруну Фернандеша, который и отправил мяч в сетку ворот. Гол был засчитан, несмотря на проверку VAR на предмет офсайда – счет стал 1:0 в пользу «МЮ». Невезение «Челси» продолжилось: на 21-й минуте из-за травмы вынужден был покинуть поле Коул Палмер. У игрока, недавно восстановившегося от травмы бедра, вероятно, произошел рецидив. Таким образом, к 20-й минуте «Челси» оказался в меньшинстве, потеряв своего ключевого игрока атаки и уже сделав три вынужденные замены. На 37-й минуте «Манчестер Юнайтед» упрочил свое преимущество. Харри Магуайр, взлетев в штрафной, неудачно скинул мяч на Каземиро, который, оказавшись прямо на линии ворот «Челси», без труда забил второй гол. При счете 2:0, игре в большинстве и с учетом травмы Палмера, казалось, что исход матча предрешен. Однако «Манчестер Юнайтед» не был бы самим собой, если бы все шло гладко.\До перерыва «Челси» получил неожиданную помощь от… Каземиро. Опорный полузащитник «МЮ» получил вторую желтую карточку спустя всего 13 минут после забитого гола. Судья справедливо удалил игрока за фол против Андрея Сантоса, что привело к удалению Каземиро с поля буквально за минуту до окончания первого тайма. После перерыва Рубен Аморим, главный тренер «Манчестер Юнайтед», выпустил Мануэля Угарте, пожертвовав нападающим Беньямином Шешко. Несмотря на непредсказуемость действий Каземиро, «МЮ» сохранял организованность и стремился к третьему голу. Хотя на 63-й минуте команда пропустила после углового, гол был отменен из-за офсайда. Мареска планировал выпустить Алехандро Гарначо, но бывший вингер «МЮ» так и не появился на поле. «Челси» отыграл один мяч, забив гол усилиями Трево Чалоба, но времени и сил на камбэк не хватило – итог матча 2:1 в пользу «Юнайтед». Лондонцы не могут выиграть уже три матча подряд, учитывая ничью с «Брентфордом» и два поражения, включая игру с «Баварией» в Лиге Чемпионов. «МЮ», напротив, после неудачного старта одержал вторую победу в трех последних матчах АПЛ, приблизившись к «Челси» в турнирной таблице всего на одно очко.\«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал уверенный старт, что уже стало характерной чертой в матчах с ведущими командами, как это было ранее с «Арсеналом» и «Манчестер Сити». В отличие от них, «Челси» посыпался. Атакующая тактика Аморима с использованием вратаря, подразумевающая дальние выносы мяча, вновь принесла свои плоды: Алтай Байындыр выполнил вынос, Беньямин Шешко головой скинул мяч на ход Бриану Мбемо, и в результате вратарь «Челси» Санчес получил красную карточку. Интересно, что с Андре Онана такие эффективные дальние передачи не получались. «Юнайтед» доминировал в первом тайме и заслужил два гола. Однако, удаление Каземиро выявило уязвимость центра поля «МЮ». После поражения от «Манчестер Сити» эксперты обсуждали необходимость изменения схемы и усиления полузащиты. Амориму пришлось защищать свою тактику, заявляя, что даже Папа Римский не заставит его изменить схему. Но поступок Каземиро заставил Рубена перестроиться на 3-5-1 с тройкой Бруну – Угарте – Амад Диалло в центре, которых страховали Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи во время атак. «МЮ» перешел к игре по счету, стараясь удержать преимущество. И хотя это сработало, пассивность привела к пропущенному голу. Аморим, хорошо зная о проблемах обороны «Юнайтед» в своей штрафной, несколько раз подчеркивал это. Но игра команды во втором тайме его не смущала, и он не предпринимал попыток что-либо изменить. 28/72 по владению в пользу лондонцев после перерыва – да, но «Челси» извлек из этого всего 0,34 xG. Хотя даже так «Юнайтед» был близок ко второму пропущенному. Примечательно, что Рубен не побоялся убрать двух высоких игроков по ходу матча, несмотря на любовь «Челси» к верховым мячам: Шешко даже не вышел на второй тайм, позже ушел и Магуайр – а ведь тренер признался, что выпустил Харри в старте как раз из-за акцента лондонцев на подачи. И все же пропустили только один – после удара головой. Удаление Санчеса вынудило Энцо Мареску убирать полевого игрока, чтобы выпустить Йоргенсена. Жертвой стал Эстевао – любопытно, что впервые бразилец вышел слева в атаке, но посмотреть на это не удалось. Выход еще одного центрального защитника, Тосина Адарабиойо, вместо Педру Нету выглядел логично для обороны: «Челси» на тот момент еще не пропустил и готовился терпеть весь матч с тремя ЦЗ. А вот для нападения странно: Мареска лишился двух самых быстрых игроков для контратак. Еще хуже стало, когда пришлось заменить и Палмера





