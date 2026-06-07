Неприятные ощущения после коровьего молока: причины и последствия

Некоторые люди замечают неприятные ощущения после стакана коровьего молока: появляется сонливость, тошнота или головокружение. О том, с чем это может быть связано, Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова. По мнению специалиста, дело не всегда связано с непереносимостью лактозы. Она считает, что у части людей коровье молоко может усваиваться хуже и вызывать неприятные симптомы. Для расщепления белка коровьего молока организму нужен более жаркий климат. В наших условиях этот процесс идёт хуже. Пища начинает вызывать брожение и активную выработку слизи.По словам нутрициолога, именно этим она объясняет появление сонливости, вялости, головокружения и тошноты после употребления молока. Такое состояние эксперт называет феноменом «молочного похмелья», поскольку ощущения, по её мнению, напоминают похмельный синдром. Бурлакова считает, что многим людям в северных широтах коровье молоко и продукты из него подходят хуже, чем принято считать. По её словам, она сама не употребляет молочные продукты и не даёт их детям, поскольку относит их к продуктам, которые могут усиливать образование слизи и вызывать дискомфорт со стороны пищеварительной системы. Отдельно эксперт обратила внимание на качество молока, представленного в магазинах. По её мнению, современное производство и условия содержания животных также могут влиять на свойства продукта.По словам нутрициолога, многие потребители настороженно относятся к длительным срокам хранения молока и технологиям его производства. Эксперт считает, что дополнительные компоненты и особенности обработки продукта могут влиять на самочувствие чувствительных людей. При этом реакция на молоко всегда индивидуальна. Одни люди употребляют его без каких-либо последствий, тогда как другие могут сталкиваться с дискомфортом после его употребления.

Некоторые люди замечают неприятные ощущения после стакана коровьего молока: появляется сонливость , тошнота или головокружение . О том, с чем это может быть связано, Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.

По мнению специалиста, дело не всегда связано с непереносимостью лактозы. Она считает, что у части людей коровье молоко может усваиваться хуже и вызывать неприятные симптомы. Для расщепления белка коровьего молока организму нужен более жаркий климат. В наших условиях этот процесс идёт хуже.

Пища начинает вызывать брожение и активную выработку слизи. По словам нутрициолога, именно этим она объясняет появление сонливости, вялости, головокружения и тошноты после употребления молока. Такое состояние эксперт называет феноменом «молочного похмелья», поскольку ощущения, по её мнению, напоминают похмельный синдром. Бурлакова считает, что многим людям в северных широтах коровье молоко и продукты из него подходят хуже, чем принято считать.

По её словам, она сама не употребляет молочные продукты и не даёт их детям, поскольку относит их к продуктам, которые могут усиливать образование слизи и вызывать дискомфорт со стороны пищеварительной системы. Отдельно эксперт обратила внимание на качество молока, представленного в магазинах. По её мнению, современное производство и условия содержания животных также могут влиять на свойства продукта. По словам нутрициолога, многие потребители настороженно относятся к длительным срокам хранения молока и технологиям его производства.

Эксперт считает, что дополнительные компоненты и особенности обработки продукта могут влиять на самочувствие чувствительных людей. При этом реакция на молоко всегда индивидуальна. Одни люди употребляют его без каких-либо последствий, тогда как другие могут сталкиваться с дискомфортом после его употребления





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