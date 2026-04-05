Непогода в Дагестане: жертвы, разрушения и масштабная эвакуация

В Дагестане из-за сильных ливней сложилась сложная обстановка: оползни и наводнения привели к разрушениям, гибели человека и масштабной эвакуации. Власти принимают меры по ликвидации последствий стихии.

Москва, 5 апреля - АиФ-Москва. В Дагестан е продолжается борьба со стихией, вызванной обильными ливнями. Непогода привела к разрушениям и подтоплениям в нескольких районах республики, унеся одну жизнь и вынудив эвакуировать тысячи людей. Наиболее сложная обстановка сложилась в Махачкале, Дербенте, Кайтагском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. В селе Кирки Кайтагского района, где ранее сошел оползень , обнаружено тело женщины, которая числилась пропавшей без вести.

Глава района Запир Гасанов сообщил об этой трагической находке, выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать необходимую помощь. В результате оползня в Кирках был полностью разрушен один дом, еще два получили повреждения, существовала угроза обрушения еще пяти домов. Ведутся работы по расчистке дорог и устранению последствий подтоплений. Ситуация осложняется повторными ливнями, которые вызывают новые подтопления и угрозы для населения.\В Махачкале, в результате наводнения обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому на улице Айвазовского. Глава Дагестана Сергей Меликов лично посетил место происшествия и сообщил, что причиной обрушения стало подмывание грунта. К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцы дома были оперативно расселены, им будет предоставлено временное жилье. Дом взят под охрану, 6 апреля его обследует специальная комиссия, которая примет решение о дальнейшей судьбе здания и близлежащих домов. Сергей Меликов подчеркнул, что проблемы с подтоплениями в Махачкале связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов построены прямо в русле реки, что мешает естественному течению воды. Глава региона поручил Минстрою Дагестана провести проверку и принять меры в отношении чиновников, допустивших подобное строительство. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по статье о халатности, следователи полагают, что причиной стала неудовлетворительная организация строительства и не принятие своевременных мер по предотвращению негативных последствий.\В Дербентском районе из-за угрозы подтопления поселков Мамедкала проводится эвакуация около четырех тысяч человек. МЧС России сообщило о подготовке к эвакуации, в безопасную зону планируется вывезти 4165 человек, в том числе 823 ребенка. Для эвакуируемых развернуты пункты временного размещения. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что на ликвидацию последствий стихии брошены максимальные ресурсы. Специалисты и представители органов власти работают во всех пострадавших районах. Сложная ситуация также наблюдается в селе Геджух Дербентского района, в районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе. Власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий наводнения и оползней. Продолжается оценка ущерба, оказывается помощь пострадавшим. Ситуация остается напряженной, власти призывают жителей к осторожности и соблюдению мер безопасности





