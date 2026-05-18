Неочевидные причины ожирения: дефицит гормонов щитовидной железы, нарушение выработки кортизола, снижение уровня половых гормонов, антидепрессанты и др.

По мнению эндокринолога, не всегда лишний вес является следствием первичного ожирения. В ряде случаев пациенты сталкиваются с вторичными и эндокринными нарушениями.

Есть неочевидные причины ожирения, которые не связаны с перееданием или малоподвижным образом жизни. Врач-эндокринолог РГНКЦ Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Севастьянова в беседе с «Чемпионатом» выделила пять скрытых болезней и состояний, способных испортить фигуру даже при правильном рационе и физической активности.

По словам эксперта, далеко не всегда лишний вес является следствием первичного ожирения, которое корректируется диетой и спортом. В ряде случаев пациенты сталкиваются с вторичными и эндокринными нарушениями. — дефицит гормонов щитовидной железы, замедляющим обмен веществ, даже при правильном питании вес может повышаться, обычно на 3-5 кг. — нарушение выработки кортизола надпочечниками, приводящее к перераспределению жира: округлению лица и отложению жира в верхней части туловища.

— снижение уровня половых гормонов, что провоцирует набор веса (у мужчин с возрастом падает тестостерон, у женщин в менопаузе снижаются эстрогены). — антидепрессантов, нейролептиков, глюкокортикоидов, бета-блокаторов и некоторых других препаратов. — недостаток мелатонина меняет баланс гормонов лептина и грелина, что ведёт к инсулинорезистентности и росту жировой массы. Отдельное внимание врач уделила возрастным изменениям.

У женщин в период пременопаузы и менопаузы (50–59 лет) жировая ткань начинает сама производить эстрогены, из-за чего масса тела неизбежно увеличивается на 2,5–5 кг и более. У мужчин со временем снижение тестостерона ведёт к абдоминальному ожирению. Кроме того, Севастьянова упомянула вирусную гипотезу: аденовирусная инфекция может стимулировать потребление глюкозы и тормозить расщепление жиров. Также на набор веса влияет дисбаланс кишечной микрофлоры.

«Причины ожирения разнообразны, и подход к лечению должен быть индивидуальным, с учётом всех возможных факторов», — резюмировала эндокринолог. Она посоветовала наладить сон, потреблять достаточно клетчатки и воды и не игнорировать гормональные обследования при необъяснимом наборе веса





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Эндокринология Книжка Радужной Академии Нарнии Тоженить Какdiagnosed Среднего Возраста С Ожирением 3 Степе Поэтому Может Быть Принудительной Диете И Упра Хронические Болезни Такие Как Диабет 2 Типа Артериальная Гипертензия

United States Latest News, United States Headlines