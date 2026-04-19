Неопределенность вокруг возвращения Луки Дончича: "Лейкерс" готовятся к плей-офф без своего лидера

Состояние Луки Дончича после травмы остается под вопросом, и "Лейкерс" не могут назвать точных сроков его возвращения в преддверии плей-офф. Команда ищет пути решения без своего главного игрока, готовясь к возможным сценариям.

Ситуация с Лукой Дончичем остается крайне неопределенной, и точных сроков его возвращения на площадку по-прежнему нет. Это обычное явление в преддверии плей-офф , когда команды стараются не рисковать здоровьем своих лидеров.

'Лейкерс' официально заявили, что Дончич пропустит оставшуюся часть регулярного сезона. Дальнейшие решения о его участии в играх будут приниматься исключительно на основе его самочувствия, а не в зависимости от расписания матчей, особенно учитывая предстоящие встречи с 'Хьюстоном'. У словенского игрока диагностировано растяжение задней поверхности бедра второй степени.

Медицинская статистика свидетельствует, что на полное восстановление после подобных травм обычно уходит от трех до шести недель. Однако ключевым фактором в данном случае является реакция мышцы на тренировочные нагрузки. Руководство клуба и тренерский штаб подчеркивают, что спешить с возвращением Дончича не будут, чтобы избежать риска повторной травмы, которая могла бы поставить крест на его сезоне и шансах команды на успех в плей-офф.

Напомним, что Лука Дончич получил травму в начале апреля во время матча против 'Оклахомы'. С тех пор он не принимал участия в играх. После прохождения курса лечения в Европе, он вернулся в расположение 'Лейкерс' в Лос-Анджелес и присоединился к команде, однако пока еще не готов к полноценному возвращению на паркет.

По информации от авторитетного журналиста Йована Бухи, в клубе рассматривается вариант, при котором Дончич может появиться на площадке ближе к середине серии плей-офф, возможно, в третьем или четвертом матче. Тем не менее, никаких гарантий такого развития событий никто не дает. Даже если он сможет выйти на паркет, его физическое состояние будет находиться под пристальным наблюдением непосредственно во время игровых встреч.

Существует вероятность, что он сможет помочь команде только на поздних стадиях первого раунда, и то при условии, что 'Лейкерс' смогут пройти дальше. В настоящее время команда испытывает трудности, оставшись без двух ключевых игроков. Это вынуждает тренерский штаб во главе с Джей Джей Редиком пересматривать свои тактические схемы, экспериментировать с новыми подходами в защите и искать способы нейтрализации сильных сторон соперника.

Судя по результатам первого матча, эти изменения, по крайней мере, начали приносить положительные плоды. Лука Дончич демонстрирует выдающиеся индивидуальные показатели в этом сезоне, набирая в среднем более 33 очков, делая около восьми подборов и столько же передач за игру. Однако в сложившейся ситуации статистика отходит на второй план. Главный вопрос – это его физическая готовность к матчам.

Возвращение игрока на площадку будет возможно только после получения разрешения от медицинского персонала, независимо от турнирной ситуации. 'Лейкерс' в настоящий момент ведут в серии с 'Рокетс' со счетом 1-0, что дает некоторую уверенность, но отсутствие Дончича ощущается.

В последних играх против 'Хьюстона' отличились игроки 'Лейкерс': Кеннард – 27 очков, Эйтон – 19, Джеймс – 19, Смарт – 15, Хатимура – 14, Ларэвиа – 6, Хэйс – 4, Вандербилт – 3. Со стороны 'Рокетс' notable performances included: Шенгюн – 19 очков, Томпсон – 17, Шеппард – 17, Смит II – 16, Исон – 16, Окоги – 7, Тэйт – 4, Капела – 2





