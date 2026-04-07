Необычный стартовый удар: тактический прием или просто забавный эпизод?

Анализ необычного розыгрыша мяча в матче Пари НН – Ростов. Автор статьи разбирает тактический смысл нестандартного способа начала игры, сравнивая его с аналогичным эпизодом в АПЛ и подчеркивая важность контекста.

Это статья тактического автора Чемпионата Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике 1442. Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам. В матче Пари НН и Ростов а, состоявшемся в рамках очередного тура РПЛ , произошёл необычный эпизод. Во втором тайме футбол ист Ростов а со всей силы запустил мяч так, что снаряд буквально покинул пределы телевизионной картинки. Комментатор встречи Дмитрий Шнякин не смог сдержать смех — очевидно, с подобным он не сталкивался.

Эпизод моментально стал локальным мемом — пожалуй, даже гол Роналдо из этого матча видело меньше людей, чем начальный удар во втором тайме. Во время начальной передачи два игрока Ростова уже разбегались со своей половины, чтобы добежать до защитников соперника. Целью атаковать ворота не было, целью было навязать защитникам соперника борьбу. Миронов подбрасывает мяч в воздух, а ростовская десантура в этот момент уже высадилась на чужой половине поля. По языку тела игроков Нижнего ясно, что к такому жизнь их не готовила. Миронов от души прикладывается по мячу так, что тот покидает пределы кадра, а нога футболиста в момент удара оказывается на уровне груди. Егор Голенков и Тимур Сулейманов, десант Ростова, определяет, куда может приземлиться мяч. Мяч долетает до середины половины поля Пари НН, где Сулейманов и Эдгардо Фаринья оформляют первое верховое единоборство уже на третьей секунде тайма. Всего таких верховых дуэлей в матче было больше 50.\Интересно, что подобный розыгрыш уже встречался в АПЛ. Кто-то, возможно, из тренерского штаба Ростова, или, что вероятнее, кто-то из его штаба, посматривает не самые главные встречи АПЛ. Недавно идентичный розыгрыш случился в матче между Эвертоном и Бёрнли на старте первого тайма. Команда из Ливерпуля запустила ракету в стратосферу, откуда снаряд приземлился почти к штрафной Бёрнли. Более привычный, чем Дмитрий Шнякин, к традиционному английскому стилю комментатор британского Sky не рассмеялся, а лишь довольно сдержанно сказал: Curious opening. Любопытное начало. Разница между ситуациями в двух матчах в том, что игроки Эвертона и не пытались выиграть первый мяч, а ждали, пока кто-то из защитников Бёрнли свернёт шею, пытаясь сыграть по камню, опускающемуся из космоса. Целью игроков команды Дэвида Мойеса было либо добиться ошибки защитника при сбросе мяча, либо забрать подбор. Программа-минимум была выполнена: Эвертон забрал второй мяч и начал собственную атаку.\Давайте разберёмся, какой вообще смысл может быть в таком стартовом ударе. Одна из важных вещей – командам нужно войти в матч, почувствовать игру. И вероятность ошибки с таким сложным элементом, как опускающийся с неба мяч, на пятой секунде выше, чем на 15-й минуте. Если эта ошибка случится, то это необязательно должно привести к голу. Представьте, что защитник неловко сбрасывает мяч на угловой или аут: если это происходит на домашнем для запустившей мяч вверх команды стадионе, то он моментально начинает реветь. В одну секунду, с первого же действия в матче динамика начинает принадлежать команде хозяев, а гости поставлены под давление. То же самое и со вторым мячом: Эвертон забирает второй мяч и моментально проводит атаку — игроки команды наполняются уверенностью, соперник под давлением. Другой важный момент: встреча Эвертона с Бёрнли начиналась в половину девятого вечера. Что это означает? Это означает, что на стадионе включены прожекторы искусственного освещения, которые размещаются на Гудисон Парк под крышей. Пока игроки не привыкли к яркому свету, мяч, запущенный в район прожекторов, увеличивает вероятность того, что защитник ошибётся – он может просто не увидеть камень, опускающийся с неба. Второй тайм матча Пари НН и Ростова начинался в три часа дня – контекст, который не особо добавляет успешности подобного розыгрыша. Как мы видим из двух этих различающихся моментов, даже такой забавный способ разыграть мяч с центра поля может иметь смысл, но крайне важен контекст. При ночном матче и полном домашнем стадионе это имеет гораздо больше смысла, чем на пустом гостевом стадионе в три часа дня. Однако одна вещь остаётся неизменной. Что-то, что появляется во встрече первым, часто определяет его дальнейший ход. Это та вещь, которую все выучили по стартовым ударам ПСЖ в аут: они делают это для того, чтобы сразу расставиться в прессинг и обозначить, что будут агрессивно давить на соперника. Ввод мяча в воздух тоже диктует, каким будет тайм и матч: с большим количеством верховой борьбы, выносами и навесами. Так в Нижнем Новгороде и получилось. Это одна из особенностей игровой природы человека. Одно недавнее исследование показало, что действия футболиста в матче зависят от первой попытки такого действия. Запуск мяча в воздух со стартового удара тоже определяет намерения





Ростов Пари НН РПЛ Тактика Стартовый Удар

