Неожиданный старт: Чемпионат КХЛ начался с сенсаций

Хоккейный сезон в КХЛ начался с неожиданных результатов. Конкуренция между командами усилилась, а гранды не показывают ожидаемой уверенности.

Конечно, делать каких-то скоропалительных выводов на самом старте регулярного чемпионата не стоит: всё самое интересное и главное еще впереди. Но мы и не собираемся их делать, а лишь констатируем факт: хоккей ный сезон начался сразу с нескольких неожиданных результатов. Никакого доминирования грандов и их заведомого преимущества над менее богатыми клубами пока что не видно и, надеемся, не будет видно в дальнейшем.

\Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента Сколько бы ни говорили про различные схемы обхода потолка зарплат в Континентальной лиге (а они действительно есть) и необходимость убирать из регламента все оставшиеся лазейки, не признать то, что турнир становится более конкурентным, попросту нельзя. Значит, постепенно вырисовывается картина, которая должна быть в идеале: отсутствие заведомых аутсайдеров и полного понимания участников плей-офф задолго до его начала. Пока со знаком минус удивляет лишь «Нефтехимик», который такими темпами будет прозябать на дне турнирной таблицы всю регулярку. К нижнекамцам есть вопросы и по выбору тренерского штаба, и по комплектации состава. Не понравился первый матч в сезоне в исполнении «Сибири». Зато приятно удивляют боевитые «Сочи» с Крикуновым и «Лада» с Мироновым, а уж «Барыс» с приходом Кравца и вовсе одержал две победы в двух матчах. Здорово стартовали «Шанхайские Драконы», хотя кто-то считал, что их состав собран из «сбитых лётчиков», поэтому ловить базирующемуся в Санкт-Петербурге китайскому клубу будет нечего. Но на деле мы видим, что опытный канадский тренер Жерар Галлан смог поставить «драконам» очень приличный хоккей. Как и обычно, крепко при Тамбиеве выглядит «Адмирал», не стоит списывать со счетов «Амур». \При этом сразу несколько заведомых фаворитов забуксовали на старте. Шутка ли, СКА и московское «Динамо» и вовсе занимают два последних места в турнирной таблице Западной конференции. Да, пускай расположение команд пока носит формальный характер, однако приятного в двух поражениях подряд всё равно ничего нет. При этом слишком много времени на раскачку Игорю Ларионову и Алексею Кудашову вряд ли дадут. Обеим командам нужен результат, а не постоянный поиск игры и оправдания.Слабо выглядит «Спартак», о чём прямо сказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов, отметивший, что в матче с минским «Динамо» его команда вышла на лёд «поиграть в хоккейчик», в отличие от серьёзно настроенного соперника. Два поражения в трёх матчах у «Трактора», где Бенуа Гру сетует на сильно поменявшийся состав и необходимость притирки игроков друг к другу. Слабый домашний матч с «Ак Барсом» провёл «Авангард», сумев лишь единожды поразить ворота своего бывшего вратаря Бердина, а в «Металлурге» Разин продолжает воспитывать игроков. На себе это уже прочувствовали Яковлев, Барак, Толчинский, совсем скоро может достаться и Ткачёву, у которого пока нет результативных действий в двух проведённых встречах, хотя это хоккеист первой спецбригады большинства. Пожалуй, мощно на старте сезона выглядят лишь ЦСКА и действующий чемпион «Локомотив», но у москвичей собран шикарный в плане исполнителей состав, а у ярославцев он толком и не менялся, поэтому Хартли пришёл уже на всё готовое, грамотно используя «багаж Никитина». В таких случаях говорят, что главное — это не сломать уже построенное. Однако расслабляться армейцам и железнодорожникам тоже не стоит: спады неизбежны, соперники же будут настраиваться на москвичей и ярославцев с удвоенной энергией.





