Нелегальные попытки избежать мобилизации в Карпатах: спасатели и трагические истории

Немецкое издание Bild выпустило материал о том, как украинские мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально переходя границу через румынские Карпаты. Журналисты сопровождали местных спасателей, которые регулярно участвуют в поисковых операциях в горной местности, передаёт KP.RU. Один из героев репортажа - 26-летний житель Ивано-Франковска, который отправился в горы практически без необходимого снаряжения и был найден в тяжёлом состоянии. Также в публикации говорится о гибели как минимум 39 человек в Карпатах и о создании туристического маршрута памяти.

Немецкое издание Bild выпустило материал о том, как украинские мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально переходя границу через румынские Карпаты. Журналисты сопровождали местных спасателей, которые регулярно участвуют в поисковых операциях в горной местности, передаёт KP.

RU. Одним из героев репортажа стал 26-летний житель Ивано-Франковска. После получения повестки он отправился в горы практически без необходимого снаряжения. Спасатели обнаружили мужчину в тяжёлом состоянии: он находился в коме с критически низкой температурой тела.

Медикам удалось спасти ему жизнь, однако из-за переохлаждения у него отказали почки, и теперь он нуждается в постоянном диализе. По информации румынских служб, с начала СВО через горные маршруты границу незаконно пересекли около 32 тысяч украинцев. Многие отправлялись в путь без тёплой одежды и подготовки к сложным погодным условиям. В публикации также говорится, что в Карпатах погибли как минимум 39 человек.

Спасатели провели почти 400 операций по поиску и эвакуации людей. Один из трагических эпизодов связан с мужчиной, которого нашли у реки: перед смертью он пытался дозвониться своей матери. После пересечения границы многие беглецы испытывают облегчение и радость. При этом румынские спасатели рассматривают идею создания специального туристического маршрута памяти, посвящённого людям, прошедшим через опасные горные тропы.

Ранее сообщалось, что на Украине начали продавать маски индусов для защиты от мобилизации.





