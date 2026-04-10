Нелегальный доход экс-инвестора Битмамы превысил 3,8 миллиарда рублей

В рамках дела о незаконной банковской деятельности экс-инвестора криптоблогера Валерии Федякиной (Битмамы) Гагика Гулакяна установлены суммы незаконного дохода, достигшие 3,8 млрд рублей. Гулакяну грозит до семи лет лишения свободы.

Суммы незаконного дохода по делу экс-инвестора криптоблогера Валерии Федякиной (Битмамы) Гагика Гулакяна, арестованного по статье о незаконной банковской деятельности, достигли внушительных размеров. Согласно материалам дела, оказавшимся в распоряжении «Известий» 10 апреля, незаконный доход Гулакяна составил не менее 315 миллионов рублей и 184 миллиона дирхамов ОАЭ, что эквивалентно примерно 3,8 миллиарда рублей.

Гулакяну предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Его дело было выделено в отдельное производство в рамках уголовного дела о мошенничестве, в котором фигурирует Битмама, известная как «гуру крипты». Гулакян, бывший инвестор Битмамы, выступил заявителем по делу о мошенничестве, ранее находился под государственной защитой. В 2023 году Федякина подала на него два заявления в Следственный комитет: о мошенничестве и даче ложных показаний в рамках дела о хищении 6,7 миллиарда рублей. Важно отметить, что задержание Гулакяна произошло 9 апреля, о чем стало известно из сообщений следователей. Обвинение по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей. Расследование и судебные разбирательства по этому делу продолжаются, раскрывая новые подробности о масштабах незаконной деятельности. \История взаимоотношений Гулакяна и Битмамы представляет собой сложный клубок финансовых махинаций и предательства. Валерия Федякина, известная в криптосообществе как Битмама, была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере в сфере криптовалют. В июне прошлого года суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с Федякиной более 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших, ставших жертвами ее мошеннических схем. Следствие установило, что Федякина организовала финансовую пирамиду, привлекая инвесторов обещаниями высокой доходности. По данным следствия, блогер активно выводила средства за рубеж, используя различные схемы для обхода валютного контроля. Сама Федякина, вела двойной образ жизни, проживая одновременно в России и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Арест Федякиной состоялся в сентябре 2023 года. Одним из ключевых свидетелей и потерпевших по делу стал инвестор, передавший Битмаме наличными 6,7 миллиарда рублей, что демонстрирует масштаб привлеченных средств и уровень доверия, которым она пользовалась. Данное дело демонстрирует масштаб проблем в сфере криптовалют и необходимость более тщательного регулирования. \По мере развития расследования всплывают новые детали о схемах, используемых для хищения средств, и о роли каждого участника в этой сложной финансовой пирамиде. Следователи продолжают изучать финансовые потоки, искать активы, выведенные за рубеж, и устанавливать полный круг лиц, причастных к мошеннической деятельности. Дело Гулакяна и Битмамы является ярким примером того, как амбиции, жажда наживы и отсутствие должного контроля могут приводить к масштабным финансовым преступлениям, затрагивающим интересы многих людей. Общество внимательно следит за развитием событий, ожидая справедливого приговора и возвращения похищенных средств пострадавшим. Эта история служит важным уроком для инвесторов и напоминанием о необходимости проявлять осторожность при вложении средств в высокорискованные активы, такие как криптовалюты, а также о важности соблюдения законодательства и финансовой дисциплины. В канале «Известия» в мессенджере МАХ можно найти самые свежие новости по этому делу и другим важным событиям. Раскрытие этой схемы подчеркивает необходимость усиления контроля за деятельностью в сфере цифровых активов и борьбы с финансовыми преступлениями. Все материалы дела указывают на сложную сеть взаимосвязанных операций, требующих тщательного анализа и оценки





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Битмама Гагик Гулакян Мошенничество Криптовалюта Незаконная Банковская Деятельность Финансовая Пирамида

United States Latest News, United States Headlines