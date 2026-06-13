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Неймар - отвлекающий фактор для сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Спорт News

Неймар - отвлекающий фактор для сборной Бразилии перед ЧМ-2026
НеймарСборная БразилииЧМ-2026
📆6/13/2026 8:55 PM
📰sportbox
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Неймар стал главной обсуждаемой фигурой в сборной Бразилии накануне ЧМ-2026. Его травма и неопределённость с участием отвлекают команду и тренера от подготовки. Матч против Марокко может стать проверкой на прочность без лидера.

Неймар - фигура, вокруг которой вращается вся бразильская сборная накануне чемпионата мира 2026 года. Легендарный форвард стал главным отвлекающим фактором для команды, отодвинув на второй план тактические построения, подготовку соперников и общекомандные задачи.

С момента его вызова в национальную команду журналисты и болельщики только и обсуждают, сыграет ли Неймар, как он восстановится после травмы и как его присутствие повлияет на коллектив. Каждая пресс-конференция главного тренера Карло Анчелотти превращается в бесконечный подкаст о Неймаре, а вопросы о тактике или соперниках звучат лишь вскользь. Давление на итальянского специалиста колоссальное: кажется, что вся Бразилия ждёт от него чуда, которое вернёт Неймара на поле в идеальной форме.

Ситуацию усугубила странная история с травмой игрока. 17 мая в матче чемпионата Бразилии форвард повредил икроножную мышцу. В 'Сантосе' сообщили об отёке, но после дополнительного обследования в расположении сборной врач национальной команды заявил, что травма гораздо серьёзнее: Неймар пропустит две-три недели. Это заявление прозвучало в конце мая, а уже перед первым туром ЧМ игрок тренировался по индивидуальной программе. Окончательная информация появилась накануне встречи с Марокко: 'Пентакампеоны' будут биться с лучшей командой Африки без своего кумира.

Анчелотти объяснил вызов Неймара не только его техникой, но и желанием передать опыт молодым футболистам. Однако теперь давление только возрастёт. Сборная Марокко - не проходной соперник, особенно для нынешней Бразилии, занявшей лишь пятое место в отборочном турнире. Если команда потерпит неудачу, неизбежны вопросы: 'А как сыграли бы с Неймаром?

' Многие обыватели уверены: с ним победа была бы гарантирована. Эта вводная превращает встречу фаворитов группы C в матч с повышенной интригой. Телеканал 'Матч ТВ' показывает финальную стадию чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Вокруг Неймара разгорелись споры, но сам футболист продолжает усердно работать, чтобы как можно быстрее присоединиться к общей группе.

Остаётся надеяться, что его возвращение состоится вовремя и Бразилия сможет сосредоточиться на главном - на игре, а не на личности одного спортсмена

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Неймар Сборная Бразилии ЧМ-2026 Травма Анчелотти

 

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