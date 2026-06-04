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Незначительные прорывы дамб в Славянском и Крымском районах

Краснодарский Край News

Незначительные прорывы дамб в Славянском и Крымском районах
Славянский РайонКрымский РайонДамбы
📆6/4/2026 8:16 AM
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В Славянском и Крымском районах Краснодарского края произошли незначительные прорывы дамб, в результате подтоплены сельхозугодия, но для жителей угрозы нет.

В Славянском и Крымском районах Краснодарского края произошли незначительные прорывы дамб, в результате подтоплены сельхозугодия, но для жителей угрозы нет. Об этом сообщает оперштаб региона.

Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодия. При этом подтоплений домовладений нет. Угрозы жителям нет.

Уровень воды в реках начал снижаться. При этом жителей в обоих районах эвакуировали заблаговременно, при объявлении угрозы. Из Крымского района в пункт временного размещения находятся 39 человек, из Славянского - 17 человек. Сейчас около 500 человек и 62 единиц техники ликвидируют ЧС и укрепляют дамбу.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте работает министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный. Из-за обильных осадков, обрушившихся на Дагестан, в районе населённого пункта Ахты оказалась разрушена габионная дамба протяжённостью 100 метров. Ещё столько же защитных сооружений находится на грани обрушения. Но непосредственной опасности для автомобильной трассы и местных жителей в настоящий момент нет

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Славянский Район Крымский Район Дамбы Подтопления Угрозы Жителям Эвакуация ЧС

 

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