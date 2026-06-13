В этой новости мы освещаем события последних дней в политике и военном мире. Трамп анонсировал сделку по Ирану, европейцы требовали прекращения огня на Украине, а Зеленский отправился на гастрольный тур с лозунгом «Отдам, когда победю Россию». Кроме того, США планируют сократить свое военное присутствие в Европе, а российская армия очистила северную часть Красного Лимана и значительную часть Константиновки.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ череде проходящих дней достаточно редко бывают внезапные события, радикально меняющие расклады и общую картину.

Зачастую даже изначально кажущиеся неожиданными события на самом деле логично укладываются в уже известные факты и тенденции. Уходящая неделя не отметилась ничем особенно экстраординарным. Трамп врал, европейцы бредили, Зеленский попрошайничал — всё как обычно. Куча мелких событий, которые легко укладываются в привычную схему.

Но давайте поподробнее. На этой неделе Трамп опять несколько раз анонсировал большую, прекрасную, замечательную и победную СДЕЛКУ по Ирану (по подсчётам CNN, число таких анонсов уже приблизилось к сорока). В перерывах шли обстрелы Ирана, Израиля и американских баз в регионе, горели и тонули нефтяные танкеры, сбивались американские вертолёты — но ничто не могло нарушить перемирия, существующего в голове у Трампа. Иранцы откровенно издеваются, заявляя, что «Трамп уже согласился на наши условия, просто пока боится публично в этом признаться».

Нам, если подходить цинично, ситуация неопределённости вокруг Ормузского пролива и затяжного вялотекущего конфликта там предельно выгодна. Цены на нефть высокие, санкции против российской нефти приходится отменять или приостанавливать, США и ЕС расходуют стратегические запасы, враждебная нам Европа находится в энергетической осаде (и до сих пор не осознаёт этого), американская армия и флот завязли в конфликте и не могут отвлекаться — ни на захват Кубы (которого так жаждет маленький Нарко Рубио), ни на поставки вооружений киевскому режиму.

— сократить число истребителей F-16 и F-15E, доступных для операций НАТО в Европе, примерно со 150 до 100; — вывести все восемь самолётов-заправщиков, ранее закреплённых за европейским направлением; — перебросить авианосец, атомную подлодку с ракетным вооружением, а также сопровождающие их корабли и авиацию; — перераспределить одну из двух групп стратегических бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы. То есть США собираются существенно сократить своё военное присутствие в Европе (и вовлечённость в НАТО соответственно).

В этой связи вспоминается знаменитый Рескрипт Гонория (последнего императора Рима), в котором тот пишет британским подданным Рима, что «войска уходят, дальше сами». На этом фоне послы европейских стран добились встречи с Лавровым и, демонстрируя уже привычный нам уровень неадеквата, потребовали немедленного прекращения огня на Украине, репараций, капитуляции и фапотьку. Встреча завершилась очень быстро. И, разумеется, безрезультатно.

Зачем вообще приходили, на что рассчитывали — непонятно. Чтобы подчеркнуть градус неадеквата европейских элит, на этой неделе Бен Ходжес, бывший командующим войсками США в Европе, опубликовал блог, где признал, что «Пэтриот» неэффективная и устаревшая система ПВО (типа мы без него этого не знали). А британский военный аналитик Марк Кларк прямо написал: «Без США мы ничего не можем».

И это на фоне новостей, что все британские подлодки на ремонте, а единственная находящаяся на стратегическом дежурстве пребывает в плавании не 100 дней, как положено, а уже свыше 200 (и, как говорит товарищ Мартьянов, моряки там с ума сходят). Военнослужащие Литвы, Польши и Франции проведут совместные учения «Паникующая свинья», ой, извините, «Отважный кабан» вблизи границ России. Хотя, судя по контингенту участников, мой вариант названия лучше — ибо все три прославлены своими потужными отступлениями и капитуляциями.

Зеленский же опять отправился в гастрольный тур с названием «Отдам, когда ограблю банк» (зачёркнуто, но плохо) «Отдам, когда победю Россию». Перемога так близка, что срочно нужны ещё деньги на виноградники в Италии, ой, на ПВО. Ну а тем временем Российская армия на этой неделе зачистила северную часть Красного Лимана и значительную часть Константиновки. Ей просто забыли рассказать, что она в «операционном тупике» и что «инициатива на стороне Украины»





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