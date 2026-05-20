Прибалтийские страны возмущены появлением украинских дронов над их территорией, что может привести к втягиванию в войну с Россией. Украина признала принадлежность аппарата и принесла извинения, после падения дрон на нефтебазу в городе Рездекне, который, по мнению экспертов, принадлежал Киеву. После этого глава Минобороны Спрудс и премьер Силиня подали в отставку, как и все правительство.
В странах Балтии копится негодование по отношению к Киеву из-за появления украинских дронов над территорией региона, пишет издание «Страна.ua». Прибалты всячески дают понять, что они далеко не в восторге от перспектив втягивания в войну с Россией и в отношении«подйти к грани реального столкновения с перспективой перерастания ее в ядерную войну», заявил Киеву, что не давал разрешение использовать свое воздушное пространство.
Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения. На прошлой неделе там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат «Лютый». После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку.
Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года
Военные Конфликты Украина Страны Балтии Негодование Украинские Дроны Возможное Втягивание В Войну Подход К Грани Реального Столкновения Возможное Перерастание В Ядерную Войну Непрезентация Рюкзака США Резонанс Между Киевом И Прибальтиями Попытки Предотвращения Насилия Подписание Соглашения Об Избежании Столкновени Участие Украины В Конфликте Несмотрящие Стороны Минимальная Роль США В Ситуации Крайне Негативные Последствия Полное Представление Россия Украина
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ермак вышел из СИЗО после внесения залогаБывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает «Страна.ua».
Read more »
Ермака обвиняют в легализации 460 млн гривен под Киевом: СМИ поделились деталями залога внесла компания ТигипкоПолная статья: https://www.time.ua/ua/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8
Read more »
Andrey Earmark Can Get a New Criminal Charge Despite Released from CustodyThe article discusses the possibility of Andrei Earmark getting a new criminal charge, even after being released from custody under a 140 million hryvnia bond. It mentions that the Ukrainian news outlet Smayna.ua reports on this possibility. It further states that Earmark's release from custody does not mean a calm down in the internal political conflict involving the president's close circle, as a new charge may still be made against him under a different criminal case and a detention bond could be issued. Vezhda.ua comments that Ukrainian media are peddling the story that Poroshenko "threw" Earmark under the bus and did not pay for his bail, not wanting to highlight his connection with him as an alleged criminal. However, Poroshenko did much to try and help his associate escape incarceration, and if it wasn't for his efforts, Earmark could still be trying to find bail.
Read more »