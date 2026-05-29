Постпред России в ООН раскритиковал украинского коллегу за попытку оправдать обстрел учебного заведения в Старобельске, в результате которого погибли мирные жители.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН резко раскритиковал выступление своего украинского коллеги Андрея Мельник а, назвав его жалкой попыткой оправдать преднамеренный удар Вооружённых сил Украины по колледжу в Старобельск е.

Инцидент произошёл в ночь на 22 мая, когда украинские военные нанесли удар по учебному заведению, в результате чего погибли мирные жители. Небензя подчеркнул, что Мельник не отрицал факта гибели людей, однако его аргументация сводилась к тому, что жертвами стали взрослые, а не дети. Это, по мнению российского дипломата, является циничным и безнравственным подходом, который не способствует установлению мира и справедливости.

Небензя обратил внимание на то, что украинский постпред пытался использовать сарказм и иронию в своём выступлении, однако это лишь подчеркнуло его неспособность предложить конструктивные решения. Российский дипломат отметил, что подобная риторика характерна для киевского режима, который не стремится к урегулированию конфликта, а продолжает получать финансовую и военную поддержку от западных стран. Небензя заявил, что Зеленский и его спонсоры не заинтересованы в мирных переговорах, а их действия направлены на эскалацию напряжённости.

Москва, по словам Небензи, не считает неожиданной такую позицию западных государств, которые на протяжении многих лет оказывают Киеву помощь оружием и деньгами, игнорируя реальные потребности украинского народа. В ходе своего выступления Небензя также напомнил, что Россия неоднократно призывала к деэскалации и мирному решению конфликта, однако Киев и его союзники отказываются от диалога. Дипломат подчеркнул, что удары по гражданским объектам, включая школу в Старобельске, являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Он призвал международное сообщество дать объективную оценку действиям Украины и прекратить поставки вооружений, которые ведут к дальнейшим жертвам. Россия, в свою очередь, продолжит отстаивать правду на международных площадках и добиваться привлечения виновных к ответственности. Ситуация в Старобельске - это лишь один из примеров преступлений киевского режима, которые требуют немедленного расследования и осуждения





