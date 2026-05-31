На пограничном пункте Нарва 1 со стороны Эстонии образовалась очередь из желающих въехать в Россию
📆5/31/2026 9:13 PM
📰РИА Новости
В пункте пропуска Нарва 1 на эстонской границе возникла очередь из людей, желающих попасть в РФ. Задержки связаны с действиями эстонских служб. На российской стороне ситуация штатная.

В районе пункта пропуска Нарва 1 на эстонской стороне РФ сформировалась значительная очередь из граждан, желающих въехать на территорию России. Ситуация сложилась в воскресенье и была вызвана задержка ми в работе эстонских государственных структур, ответственных за пограничный контроль.

Об этом сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков. Он подчеркнул, что на российской стороне, в Ивангороде, задержек и очередей не наблюдалось, а деятельность таможенного поста велась в штатном режиме. Согласно публичной видеозаписи с внешних камер наблюдения на КПП, очередь состояла из десятков людей, многие из которых имели при себе багаж.

По оценке Скорюкова, основанной на кадрах видеонаблюдения, вечером в воскресенье число ожидавших со стороны эстонского города Нарва могло достигать двухсот человек, а ориентировочное время ожидания для въезда в Россию составляло около шести часов. При этом он подтвердил, что с российской стороны подобных скоплений не было

